Oggi intervento del Segretario Renzi all'Assemblea Generale ONU

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che in giornata, alle ore 18.00 circa, ore italiane, Il Segretario di Stato Renzi interverrà in qualità di undicesimo oratore in plenaria all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in corso a New York. Sarà possibile seguire l’evento in streaming al seguente link: http://webtv.un.org/ Seguendo l’agenda dei lavori dell’assise multilaterale, Renzi si soffermerà sul processo di riforme in corso all'interno del sistema delle Nazioni Unite e porrà l’accento su temi di politica internazionale particolarmente seguiti in Repubblica e per i quali svolge un’azione in stretta cooperazione con gli Stati. Renzi affronterà l’impatto in Repubblica degli Obiettivi dell’Agenda 2030, soffermandosi sulla preoccupazione e la necessaria azione in materia di sostenibilità ambientale. “San Marino è convinto che la sostenibilità sia il grande tema da affrontare a livello globale per garantire il futuro del pianeta e dunque delle giovani e future generazioni. “La Repubblica di San Marino – sono le affermazioni del Segretario di Stato- dal 2008 ha intensificato il proprio impegno nell'ambito della sostenibilità ambientale, in particolar modo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale impegno ha permesso al mio Paese di classificarsi oggi tra i primi Paesi al Mondo per produzione di energia fotovoltaica pro capite. Allo stesso modo, siamo impegnati a migliorare le nostre strategie e pratiche nel campo della gestione dei rifiuti, della mobilità sostenibile e della sensibilizzazione della popolazione, in particolare dei più giovani, a uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente.” Sempre sviluppando gli obiettivi dell’Agenda 2030, Renzi porrà l’accento sul rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana, che rappresentano il nucleo centrale dell’Agenda medesima: la pace, giustizia, uguaglianza e non discriminazione sono diritti fondamentali la cui realizzazione diventa essenziale per la costruzione di società inclusive. “È fondamentale proteggere i bambini e i giovani. Occorre promuovere azioni a loro sostegno, affinché essi possano crescere liberi da ogni forma di abuso e sfruttamento”. Particolare rilievo accorderà inoltre alla lotta contro ogni forma di violenza basata sull'identità di genere, contro ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale. “L’obiettivo della parità di genere diventa essenziale, così come quello dell’emancipazione delle donne e delle ragazze e la realizzazione piena dei loro diritti umani. L’eguaglianza di genere deve tradursi anche in una parità nelle opportunità educative. A tal riguardo, vorrei sottolineare l’importanza delle materie scientifiche, perché la tecnologia, le scienze e in generale l’innovazione svolgono un ruolo vitale per far fronte alle sfide globali e quindi per promuovere lo sviluppo sostenibile. Quest’anno San Marino ha sottoscritto, insieme ad altri Paesi, un documento, dal titolo Investment in Women and Girls in Science for Inclusive Green Growth, che riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla scienza, tecnologia e innovazione per lo sviluppo socio-economico e la necessità di accelerare gli investimenti in questi settori. Ma soprattutto, esso conferma quanto sia importante investire in programmi che promuovano l’uguaglianza e la parità di genere nelle scienze”.