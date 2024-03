Olimpiadi dei rischi naturali e tecnologici 2024: ottimi risultati per gli studenti della Scuola Superiore

Lo scorso 23 febbraio si sono svolte le BeSafeNet Olympiad, competizioni online riservate agli studenti europei di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. L’evento, patrocinato dal Consiglio d’Europa, è rivolto alla sensibilizzazione delle nuove generazioni in merito all’impatto che i disastri naturali e tecnologici hanno avuto, hanno e avranno sulla popolazione umana globale, nonché alla diffusione di una cultura sempre crescente in materia di conoscenza scientifica dei fenomeni, di prevenzione dei rischi, di cittadinanza attiva e consapevole; tematiche verso le quali da molto tempo la Scuola Superiore sta rivolgendo una particolare attenzione. Gli argomenti di studio oggetto della prova, che prevede la risoluzione di 50 questiti a risposta multipla in un tempo massimo di 60 minuti, sono molteplici e spaziano in vari ambiti delle scienze della terra, della biologia e della chimica; inoltre le squadre possono sottomettere un essay (lunghezza massima 1.000 parole), elaborato in maniera originale dagli alunni, che può attribuire un punteggio aggiuntivo (per maggiori info www.besafenet.net). I numeri dell’ultima edizione sono stati importanti; 295 squadre iscritte da oltre 100 diverse scuole europee e più di 1.150 studenti coinvolti. Per i cinque team sammarinesi che vi hanno preso parte i risultati sono stati più che lusinghieri: tutte le formazioni si sono attestate entro le prime 41 posizioni, con un punteggio minimo ottenuto pari a 83,5 rispetto al massimo previsto pari a 100. Il miglior piazzamento è stato conseguito dalla formazione “The Titans” che con il 12° posto assoluto (91,75 punti su 100) ha registrato il miglior piazzamento, ad oggi, della Scuola Superiore di San Marino in questa competizione. Un sentito ringraziamento va dunque alle insegnanti di scienze naturali che hanno preparato e seguito gli studenti nel loro percorso di avvicinamento, ovvero Melissa Marzi, Laura Broccoli e Valentina Capicchioni. A loro, e a tutte le ragazze e I ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo a questa attività didattica, va il nostro più sentito ringraziamento.

