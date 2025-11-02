Olimpiadi robotica: Riscatto per San Marino, 57esimo in classifica davanti a Giappone e Italia

Olimpiadi robotica: Riscatto per San Marino, 57esimo in classifica davanti a Giappone e Italia.

Riscatto doveva essere e riscatto è stato, al di là di ogni aspettativa: alla fine della seconda giornata di Giochi Olimpici il team della Robotica San Marino è 57esimo in classifica davanti a colossi come Giappone e Italia.

Primo match mattutino da far tremare i polsi: San Marino assieme ad Aruba e agli africani di Eswatini, si trova di fronte due colossi favoritissimi per la vittoria finale, Venezuela (attualmente primo in classifica) e Cina (terza) che rende collaterale la presenza del terzo team, Bermuda.

Finalmente libero da tatticismi e da problemi tecnici il nostro Stefcherri si è dimostrato un autentico trascinatore, guadagnandosi sul campo la stima di compagni ed avversari. Tuttavia, non è bastato Davide a sconfiggere Golia per quanto il risultato finale altissimo (100-128) ha consentito ai nostri di scalare la classifica ingenerosa di ieri di una 60ina di posizioni (112esimi).

Altra sconfitta in Gara2 dove i nostri assieme agli spagnoli e alla Guinea Equatoriale si son dovuti arrendere per 57 a 50 a Mongolia, Paraguay e Montenegro. In ogni caso, grazie all’alto punteggio conseguito, i nostri hanno messo nel mirino uno degli obbiettivi della spedizione, quello di sfondare il muro dei primi 100 (106esimi).

Il match successivo è stato quello meno brillante, una sconfitta (44-52) contro Malawi, Quatar e Bolivia che fortunatamente non ha avuto grandi effetti sulla ranking globale (105esimi).

Il secondo colpo di coda è venuto nel primo match pomeridiano, quando i Titani assieme a Nicaragua e India han dato vita ad uno scontro applauditissimo contro Grenada, Guatemala e Siria. 84 a 74 il finale di un match praticamente perfetto sotto il profilo tecnico grazie alla affinata capacità del robot di arrampicarsi, il che garantisce un moltiplicatore di punti a tuttii. E il balzo in classifica è stato ancora più importante di quello mattutino, con la bandiera biancazzurrra di SMR (come ci chiamano qua) 67esima.

Ai box, dove Stefcherri si riposa tra una manche e l’altra, è iniziata quindi una processione sia da parte dei team interessati alle gare successive, fossero con o contro San Marino, e da altri solo curiosi di vederlo, tra cui Italia e Cina, il che la dice lunga sul livello di competitività raggiunto dal robot creato dai nostri ragazzi.

Partita tatticamente trattenutissima l’ultima di giornata dove, per effetto delle ridotte capacità del robot del Mozambico (che assieme alla Svizzera ci affiancava nella sfida contro Serbia, Austria e Nepal), ci si è dovuti limitare a scagliare i pochi palloni che i compagni africani raccoglievano. Risultato, una sconfitta per 66 a 73 che non ha avuto effetti in classifica. Anzi, al termine dei nostri impegni, la classifica di SMR dice 57 anche se alcune squadre devono ancora giocare e potrà senz'altro cambiare.

Stiamo parlando del miglior piazzamento parziale nella giovane storia della robotica nostrana, ottenuto il giorno dopo il suo peggiore, a riprova che a San Marino i nostri ragazzi sanno programmare nel cuore di un automa anche l’orgoglio e la voglia di rivalsa!

Domani giornata conclusiva: già mantenere la posizione sarebbe un risultato inimmaginabile alla partenza, ma il sogno si chiama play-off.

E se Stefcherri “sta bene” come oggi è lecito sognare!



Comunicato stampa

Robotica San Marino

