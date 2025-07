Oltre 3.000 persone per la tappa d’apertura del Marlù Dream On Tour 2025

Oltre 3.000 persone per la tappa d’apertura del Marlù Dream On Tour 2025.

Giulianova si è colorata di un’affluenza di pubblico oltre ogni aspettativa per il format itinerante, ideato dal marchio di pop jewelry Marlù, che ha confermato ancora una volta la propria capacità di unire generazioni, linguaggi ed emozioni in un evento nel segno di "Keep Dreaming".

Sabato 26 luglio, Piazza del Mare, nel cuore di Giulianova, si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere l’attesissima prima tappa del Marlù Dream On Tour 2025. Un evento carico di energia, emozioni e spettacolo, capace di animare la città abruzzese con un mix coinvolgente di musica, talento ed esperienze immersive.

La giornata di sabato, raccontata dai The Breakfast Club attraverso backstage, interviste e contenuti esclusivi, si è arricchita di talento anche grazie alla nuova tappa live del “Marlù Talent On Stage” che ha animato Piazza del Mare già dalle prime ore del pomeriggio. I giovani performer, selezionati da RB Music Records e Joy Dance, sono stati valutati da una giuria composta, tra gli altri, dalla ballerina Gaia De Martino e presieduta dal maestro Beppe Vessicchio, che ha portato sul palco la sua inconfondibile autorevolezza e sensibilità musicale. I vincitori, per le categorie canto e ballo, potranno usufruire di una borsa di studio Keep Dreaming per percorsi di alta formazione artistica.

A guidare le oltre 3.000 persone nel vivo la serata, ci ha pensato il conduttore e direttore artistico del tour Andrea Prada, affiancato dalla ballerina e volto tv Isobel Kinnear, che hanno alternato sul palco alcuni dei volti più amati dalla Gen Z: Luk3, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Jacopo Sol, Random, insieme ai talentuosi Enne e OnlySara, vincitori della sessione Fuori Sanremo 2025 di "Marlù Talent On Stage".

Ma è stata la cantante e volto indimenticabile della tv italiana, Iva Zanicchi, ad emozionare tutti i giovani artisti presenti augurando loro una vita artistica tanto longeva quanto lo è stata la sua, che proprio quest’anno festeggia i 65 anni di carriera. Con la sua voce potente e il suo carisma senza tempo, l’icona della musica italiana – tre volte vincitrice del Festival di Sanremo – ha saputo unire generazioni in un unico grande momento di intrattenimento musicale.

«A Giulianova abbiamo vissuto una serata straordinaria: un concentrato di emozioni, talenti e connessioni reali. Il Marlù Dream On Tour non è solo intrattenimento, ma è un invito a riscoprire la bellezza di condividere i propri sogni», ha dichiarato Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Attraverso la nostra E-Motion Machine abbiamo dato voce – e colore – alle emozioni delle persone, che sono il cuore pulsante del nostro progetto. Questa è l’essenza di Marlù: creare valore partendo dall’autenticità di quello che proviamo.»

Anima dell’appuntamento è stata infatti la E-Motion Machine, il truck multisensoriale – totalmente ideato e realizzato da Marlù e già in tour con Radio Kiss Kiss – che ha trasformato l’esperienza degli oltre 3.000 dreamers presenti alla serata in un viaggio emozionale tra gemme luminose, colori di emozioni e ritratti scattati a chiunque avesse voglia di mettersi in gioco rappresentando il proprio stato d’animo. L’immagine scattata, e proiettata sul live led esterno, è diventata poi un ricordo unico, personale e colorato dell’estate Marlù scaricabile da ognuno con QR code.

Il tour è stato anche l’occasione per il lancio del concorso a premi Marlù Golden Experience, attivo dal 26 luglio al 5 settembre 2025, con un montepremi di 3.925 euro: un’iniziativa pensata per coinvolgere il pubblico all’insegna dei sogni e della condivisione.

Marlù desidera ringraziare sentitamente il Comune di Giulianova per il prezioso supporto e la straordinaria accoglienza che hanno reso possibile questa tappa così speciale. Dopo Giulianova, il Marlù Dream On Tour 2025 proseguirà il 22 agosto a Salerno e si concluderà il 5 settembre a Viareggio, portando in tutta Italia uno spettacolo unico, che invita a non smettere mai di sognare.

Comunicato stampa

Marlù

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: