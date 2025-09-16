TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:47 Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027" 12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Oltre 300 firme per il progetto di legge sulla Fibromialgia: "grazie alla popolazione sammarinese"

16 set 2025
Oltre 300 firme per il progetto di legge sulla Fibromialgia: "grazie alla popolazione sammarinese"

La nostra e la vostra associazione "La Fibromialgia a San Marino" desidera esprimere un profondo ringraziamento a tutta la cittadinanza Sammarinese per il sostegno dimostrato. Grazie all’impegno e alla vicinanza di tanti, abbiamo raccolto oltre 300 firme in poco più di 5 giorni, un traguardo importante e significativo che ci permette ora di procedere al deposito ufficiale del progetto di legge. Questa grande partecipazione è per noi motivo di orgoglio e di speranza: significa che la nostra battaglia non è soltanto quella delle persone colpite dalla malattia, ma una causa condivisa, sentita e sostenuta da un’intera comunità. Il nostro impegno è e continuerà ad essere quello di restare vicini a chi soffre e a chi ogni giorno affronta questa realtà così dura e dolorosa accanto ai propri cari. Il cammino non è semplice, ma sapere di avere il supporto di così tante persone ci dà la forza di andare avanti con ancora più determinazione. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di credere in questo progetto e di camminare al nostro fianco. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per i malati fibromialgici e per le loro famiglie.

C.s. - Associazione “La Fibromialgia a San Marino”





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa