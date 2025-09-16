Oltre 300 firme per il progetto di legge sulla Fibromialgia: "grazie alla popolazione sammarinese"

La nostra e la vostra associazione "La Fibromialgia a San Marino" desidera esprimere un profondo ringraziamento a tutta la cittadinanza Sammarinese per il sostegno dimostrato. Grazie all’impegno e alla vicinanza di tanti, abbiamo raccolto oltre 300 firme in poco più di 5 giorni, un traguardo importante e significativo che ci permette ora di procedere al deposito ufficiale del progetto di legge. Questa grande partecipazione è per noi motivo di orgoglio e di speranza: significa che la nostra battaglia non è soltanto quella delle persone colpite dalla malattia, ma una causa condivisa, sentita e sostenuta da un’intera comunità. Il nostro impegno è e continuerà ad essere quello di restare vicini a chi soffre e a chi ogni giorno affronta questa realtà così dura e dolorosa accanto ai propri cari. Il cammino non è semplice, ma sapere di avere il supporto di così tante persone ci dà la forza di andare avanti con ancora più determinazione. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di credere in questo progetto e di camminare al nostro fianco. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per i malati fibromialgici e per le loro famiglie.

C.s. - Associazione “La Fibromialgia a San Marino”









