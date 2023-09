Oltre 600 ospiti per la Casa Vacanze di Pinarella di Cervia nell’estate 2023. Per il primo anno, la struttura d’accoglienza è stata Plastic free

La Casa per Ferie della Repubblica di San Marino a Pinarella di Cervia chiude le sue attività per l’anno 2023, confermandosi tra i più importanti centri di aggregazione e accoglienza territoriali per tutte le fasce d’età. Sono stati infatti oltre 600 gli ospiti accolti in struttura nel corso dei 7 turni organizzati dal 4 giugno al 9 settembre 2023, a cui hanno potuto accedere gli assistiti ISS e i sammarinesi non residenti. In particolare, la struttura ha confermato il suo fondamentale ruolo educativo, portando avanti da oltre 30 anni, accogliendo nei suoi locali 240 minori. Importante anche il ruolo socio-assistenziale, con 118 persone con disabilità ospitate durante tutta l’estate. Nella struttura di Pinarella di Cervia hanno trovato ristoro anche numerosi gruppi esterni legati ad associazioni italiane, per un totale di 96 persone. Rilevanti anche i momenti di aggregazione, come le giornate legate alla visita degli ospiti del Casale la Fiorina, del Colore del Grano e del progetto “Radio Tutti”, per un totale di oltre 78 assistiti. Importante è anche il numero di giovani ragazze e ragazzi sammarinesi che hanno scelto di prestare servizio come educatori in struttura: un totale di 59 persone, suddivise sui 7 turni, che hanno aggiunto ai loro curricula un’importante esperienza lavorativa. Le visite degli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini e del Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro sua Eccellenza Andrea Turazzi, avvenute con la presenza del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, in data 27 luglio e 5 settembre, hanno come sempre impreziosito le attività della Casa Vacanze, facendo sentire la vicinanza delle Istituzioni. La Colonia di Pinarella di Cervia ha inoltre posto quest’estate particolare attenzione al suo impatto ambientale, modificando alcune sue caratteristiche, per divenire per il primo anno completamente Plastic Free. Niente più bicchieri e bottiglie in plastica, stop a piatti e posate monouso se non compostabili. “La Casa Vacanze di Pinarella di Cervia rappresenta per molti cittadini sammarinesi un luogo ricco di ricordi e intense esperienze formative, tramandate di generazione in generazione – afferma il Segretario di Stato Mariella Mularoni -. In questa casa si vive concretamente un bell’esempio delle nostre tradizioni che mette insieme armonicamente il vigore delle giovani generazioni, l’esperienza degli anziani e le fragilità di coloro che vivono particolari momenti della propria vita. Pertanto non posso che confermare, a nome del Governo, il pieno impegno e supporto alla valorizzazione delle attività di questa struttura”. "Ancora una volta, una struttura in capo all’Istituto Sicurezza Sociale dimostra di fornire un servizio d’eccellenza, apprezzato da tanti cittadini sammarinesi, per trascorrere le loro vacanze o per far vivere ai loro figli un’esperienza educativa di grande utilità – afferma il Direttore Generale Francesco Bevere -. Voglio anche sottolineare l’importanza che la Casa Vacanze di Pinarella riveste in termini assistenziali, permettendo a anziani e disabili di vivere momenti di felicità, in un’ambiente diverso dalle strutture d’appartenenza”.

cs Iss