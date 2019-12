Oltre 7 milioni di euro per le imprese agricole del riminese

7,1 milioni di euro per 1810 beneficiari del territorio riminese. Si tratta di un importante finanziamento erogato dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dal 16 ottobre al 30 novembre, come “anticipo” previsto dalla Politica agricola comune europea (Pac). In totale, le risorse per il territorio emiliano-romagnolo ammontano a 241 milioni di euro, a beneficio di 41 mila imprese agricole. Una preziosa inezione di liquidità all’inizio della nuova annata agraria, che rientra nei 650 milioni di euro che Agrea indirizza ogni anno agli agricoltori dell’Emilia-Romagna. “La conferma di un impegno che fa dell’Emilia-Romagna una delle regioni con le migliori performance, in anticipo di circa 6 mesi rispetto agli obiettivi fissati dalla stessa Unione europea per il disimpegno di fine 2020 sui fondi dello sviluppo rurale. – dichiara l’Assessora regionale al Bilancio Emma Petitti -. A questo si aggiungo le nuove tecnologie dell’Unione europea, quali foto aeree o satellitari, che permettono un consistente risparmio in termine di costi e tempi sia per la Regione che per i produttori limitando il numero di sopralluoghi. L’agricoltura continua a essere un ambito strategico per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, capace di garantire lavoro e di diffondere la qualità del Made in Emilia-Romagna”.