“Oltre l'amicizia”, al via le celebrazioni per anniversario relazioni ufficiali tra San Marino e Cina.

La Repubblica di San Marino celebra i 50 delle relazioni ufficiali con la Repubblica Popolare Cinese attraverso un programma di alte iniziative istituzionali che prenderanno il via il prossimo 6 maggio coordinate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica internazionale e le telecomunicazioni con la collaborazione della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio e della Segreteria di Stato per il Turismo, la cooperazione, le Poste e l’Expo oltre che dell’Istituto Confucio San Marino e dell’Associazione di amicizia San Marino – Cina. La più piccola Repubblica del mondo dialoga con quella più grande dal lontano 1971 all’insegna di una solida amicizia e di una leale cooperazione. Quel rapporto che, come spiega il titolo delle celebrazioni, va “Oltre l’amicizia” e che sarà al centro di un programma di eventi in grado di spaziare dall’arte alla fotografia, dalla cucina alla filatelia, dalla musica alla storia, senza dimenticare le importanti connessioni in ambito economico e commerciale. Le celebrazioni si apriranno il prossimo 6 maggio alle 12 a Palazzo Begni con la presentazione alla stampa delle iniziative, alle 15 l’Udienza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini alla presenza dell’Ambasciatore cinese Li Junhua. Seguirà, alle 15.30, l’inaugurazione della mostra fotografica “San Marino-Cina: 50 anni, 50 immagini” che verrà allestita nell’atrio di Palazzo Pubblico e che resterà aperta fino al prossimo mese di giugno. Un’altra mostra verrà invece inaugurata presso la Galleria della Cassa di Risparmio di San Marino: alle 16.30 è infatti previsto il taglio del nastro di “Students design contest for the visual identity of the 50th anniversary of the official relations” ovvero dell’esposizione dei progetti degli Studenti dell’Università della Repubblica di San Marino e della Beijing City University per l’indentità visiva delle celebrazioni. Alle 17.30 al Centro Congressi Kursaal l’evento “Sotto lo stesso cielo” condotto da Sergio Barducci dedicato alla storia delle relazioni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese con gli interventi di autorità e istituzioni e un tributo alla memoria di Gianfranco Terenzi. La serata sarà trasmessa in streaming sulle pagine Facebook del Congresso di Stato e delle Segreterie di Stato patrocinanti. Il 7 maggio alle 21.15 andrà in onda su San Marino RTV lo speciale che racconterà tutte le iniziative con immagini e interviste relative all’evento. È prevista per l’1 giugno 2021 l’emissione filatelica dedicata al 50° anniversario delle relazioni San Marino-Cina mentre il 15 luglio, al Centro Congressi Kursaal, si terrà un prestigioso business forum “Relazioni commerciali San Marino- Cina: conoscere l’oggi per immaginare il domani”. Lo stesso giorno, alle 19, lo speciale cooking show “in cuCINA” con la collaborazione del ristorante Righi-La taverna e la partecipazione di artisti cinesi. La giornata del 15 luglio si chiuderà con l’accensione del suggestivo videomapping “Oltre l’amicizia”, speciali proiezioni video racconteranno il rapporto fra San Marino e la Cina sulla facciata di Palazzo Pubblico. Ulteriori iniziative verranno promosse nell’arco del 2021 compatibilmente con le possibilità offerte dall’emergenza sanitaria.

