Oltre la velocità. È on-line il nuovo docu-film prodotto da Colorificio Sammarinese.

‘Oltre la Velocità. Il progetto fra sicurezza e spettacolo in pista’, è il nuovo docu-film prodotto da Colorificio Sammarinese che celebra l’innovazione tecnologica, la sicurezza e lo spettacolo nei circuiti di gara più iconici del mondo. In occasione dell’inizio del campionato di MotoGP (GP Thailandia, 28 febbraio – 2 marzo) e Formula 1 (GP Australia, 14-16 marzo), Colorificio Sammarinese presenta oggi, 28 febbraio, sulle proprie piattaforme social, un viaggio esclusivo dentro il cuore del motorsport, tra sicurezza, performance e spettacolo. Dal grip delle vernici ai colori inconfondibili dei cordoli, il documentario racconta come ogni dettaglio in pista sia frutto di anni di ricerca e passione.

IL CAST: I LEADER MONDIALI DEL MOTORSPORT Attraverso le voci di piloti, ingegneri, designer e i contributi video dei partner della Motor Valley, il documentario racconta il dietro le quinte della sicurezza in pista, dalle prime soluzioni adottate negli anni ’80 fino alle più recenti innovazioni tecnologiche che continuano a ridefinire gli standard del motorsport, mettendo in luce l’impegno costante di tutti gli stakeholders per garantire l’incolumità dei piloti a velocità estreme e per rendere lo sport uno ‘show’ di colori e grafiche mozzafiato.

Franco Uncini, campione del mondo 1982 di motociclismo della classe 500, delegato alla sicurezza dei piloti IRTA (1993-2013) e FIM Safety Officer (2013-2022);

Giuseppe Muscioni, Presidente Onorario della Commissione Circuiti FIA, Platinum Ispettore e Progettista di circuiti;

Aldo Drudi, designer e due volte vincitore del prestigioso Compasso d’Oro ADI (2001, 2024) per progetti di motorsport.

Christian Nuvoli, Direttore Tecnico R&D di Colorificio Sammarinese e responsabile delle soluzioni vernicianti che hanno rivoluzionato la sicurezza e funzionalità nelle piste;

Hugh Blackburn, Direttore di Roadgrip Ltd, specialisti nel mondo per la segnaletica orizzontale e la verniciatura di circuiti e piste da corsa.

LA NARRAZIONE: SICUREZZA, TECNOLOGIA E SPETTACOLO La narrazione fatta dai testimonial ripercorre le tappe della storia del lavoro svolto per la sicurezza dei circuiti, fino alle tecnologie attuali messe in campo per migliorare gli standard. Il messaggio centrale del docu-film è chiaro: la sicurezza è il fondamento di ogni scelta e azione messa in atto da ogni singolo soggetto coinvolto nei circuiti sportivi. Ogni linea, cordolo e zona di fuga dipinta rappresenta il frutto di un impegno collettivo per proteggere chi affronta con talento e coraggio sfide ad alta velocità. Il Docu-film documenta inoltre il ruolo spesso invisibile delle vernici nei circuiti di Formula 1 e MotoGP, dimostrando come prodotti quali Samoline Antislip e Samoline XL Low Impact, pitture antislip di Colorificio Sammarinese, abbiano trasformato l’esperienza di gara, rendendola più sicura e quindi più veloce e spettacolare. Dal bagnato alle staccate al limite, il grip fa la differenza tra un sorpasso vincente e una scivolata: ‘Oltre la Velocità’ racconta le soluzioni che cambiano il volto della competizione.

L’ARTE DEL COLORE: DALLA FUNZIONALITÀ ALL’ESPRESSIONE DI UN’IDENTITÀ VISIVA "Oltre la Velocità" celebra anche l’estetica delle piste, evidenziando il ruolo dei colori nel trasformare ogni circuito in vere e proprie opere d’arte. Un esempio iconico è il design del circuito di Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, il progetto #RideOnColors del designer Aldo Drudi, che ha ricevuto nel 2024 il prestigioso riconoscimento Compasso d’Oro ADI. I colori vibranti e brillanti, uniti all’arte di designer di fama mondiale, non solo rendono la competizione in pista uno spettacolo di colori ed emozionante l’esperienza degli spettatori, ma conferiscono anche un’identità unica a ciascun circuito, così ogni gara diventa un evento irripetibile.

LANCIO E DISTRIBUZIONE "Oltre la velocità’" è on-line, in versione integrale, sulle piattaforme social di Colorificio Sammarinese venerdì 28 febbraio 2025. Sul finale, la produzione svela un’anticipazione del plot del prossimo progetto il cui focus sarà il tema della sostenibilità nel mondo del motorsport.

CREDITS “Oltre la velocità” è prodotto da Colorificio Sammarinese Ad e Design: Esploratori dello Spazio Riprese e montaggio: Evolvency Partner e contributi video: MotorValley, Misano World Circuit, Drudi Performance, Roadgrip, Franco Uncini, Giuseppe Muscioni, San Marino Outlet Experience, Autodromo di Modena, Autodromo di Varano, Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, Autodromo Vallelunga, Marco Poderi Studio, MotoGP footage provided by DORNA SPORTS.

c.s. Colorificio Sammarinese

