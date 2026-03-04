Oltre lo smartphone: la Valmarecchia accende il futuro nei Centri di aggregazione giovanile Un sistema integrato di educazione non formale che garantisce il diritto alla socialità per i ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Dai laboratori creativi al supporto nelle fragilità: ecco come i centri diventano strumento di partecipazione

Oltre lo smartphone: la Valmarecchia accende il futuro nei Centri di aggregazione giovanile.

Non è un doposcuola, è uno spazio dove il futuro della Valmarecchia prende forma lontano dagli schermi, anche quelli del telefonino. Nelle sedi di Santarcangelo, Maiolo, Pietracuta e Pennabilli, le mura dei Centri di aggregazione giovanile (Cag) diventano il luogo in cui le energie dei ragazzi tra i 14 e i 20 anni trovano ascolto, regole comuni e una direzione reale. Coordinato dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni della Valmarecchia, il servizio non è un semplice passatempo, ma un’infrastruttura sociale gratuita pensata per garantire il diritto alla partecipazione di tutti i residenti della vallata, sia dell’alta che della bassa Valle del Marecchia. Il progetto mette a disposizione figure professionali di alto profilo — educatori laureati in Scienze dell'Educazione o Psicologia — capaci di trasformare la socializzazione in un percorso di autostima e cittadinanza attiva.

Un impegno costante, al ritmo dei ragazzi

Il servizio è strutturato per offrire un supporto concreto durante i mesi di maggiore impegno per gli studenti: la programmazione prevede infatti 30 settimane annue di attività, seguendo fedelmente il calendario scolastico. Accanto alla libera socializzazione, i Centri di aggregazione giovanile offrono percorsi di educazione non formale attraverso laboratori espressivi, ludici e creativi. L'obiettivo è duplice: da un lato sostenere i ragazzi nella costruzione della propria identità e autostima, dall'altro favorire l'integrazione reciproca attraverso la condivisione di regole comuni nel gruppo.

Una rete di protezione e crescita

La forza dei Centri risiede nella capacità di non restare isolati. Il servizio opera infatti in stretta connessione con gli Istituti scolastici e i servizi specialistici territoriali (Tutela Minori e Neuropsichiatria Infantile), garantendo un monitoraggio attento alle situazioni di fragilità. Questa sinergia permette di armonizzare i piani educativi individuali con la vita scolastica e familiare, trasformando il centro in un presidio che sa farsi cura nelle necessità quotidiane di ogni adolescente.

Professionalità e continuità educativa

Per l’Unione di Comuni, la qualità del servizio passa attraverso il valore umano. E’ garantita infatti la stabilità degli educatori all'interno di ogni singolo centro per l'intero anno: un requisito fondamentale per costruire relazioni basate sulla fiducia e sulla conoscenza profonda delle esigenze di ciascun ragazzo. Gestito con rigore etico e riservatezza, il servizio dei Centri di aggregazione giovanile annulla le distanze geografiche della vallata, permettendo a ogni giovane della Valmarecchia di spegnere lo smartphone e sentirsi parte attiva della propria comunità. A sottolineare il valore politico e sociale del progetto è Martina Mancini, consigliera comunale di San Leo con delega a Giovani e Associazioni: "I Centri di aggregazione, come ad esempio quello di Pietracuta, sono polmoni vitali per la nostra comunità. In un’epoca di iper-connessione digitale, offrire ai ragazzi uno spazio fisico dove confrontarsi 'occhi negli occhi' è una priorità assoluta. Come amministrazione comunale e come Unione dei Comuni della Valmarecchia, crediamo fortemente in questo modello: non si tratta solo di intrattenimento, ma di fornire ai giovani gli strumenti per passare da spettatori a protagonisti del loro domani. Investire sugli educatori e sulla continuità del servizio significa investire sulla salute sociale di tutta la Valmarecchia."

c.s. Unione dei Comuni della Valmarecchia

