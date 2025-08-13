TV LIVE ·
Oltre mille cuori sotto le stelle di Serravalle

13 ago 2025
Oltre mille persone hanno riempito il Parco Laiala di Serravalle nella serata del 10 agosto, trasformando la quinta edizione di "Sdraiati a Guardar le Stelle" in un appuntamento indimenticabile. In un’atmosfera sospesa tra magia e semplicità, famiglie, bambini, amici e visitatori hanno riscoperto il piacere di vivere uno spazio pubblico come luogo di incontro, gioco e condivisione. Senza fronzoli, con la sola bellezza autentica della natura, il cielo stellato e la gioia di stare insieme, il parco si è animato di sorrisi, musica, luci spente e occhi rivolti verso il firmamento. La Giunta di Castello di Serravalle desidera ringraziare di cuore tutti i partecipanti che hanno scelto di esserci, portando energia e calore a questa festa unica. Un ringraziamento speciale va ai preziosi volontari, che con impegno, passione e dedizione hanno reso possibile il miglior modo di vivere un parco pubblico: mettendolo al servizio della comunità. Il viaggio tra i “Planets” – dalle sfide sportive alle attività creative per i più piccoli, dai sapori del food truck alle note della Banda Militare e della musica folk – ha offerto a ciascuno un angolo di magia da portare a casa. La visione della “Luna piena del Cervo”, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Pesarese, ha regalato un finale incantato a una serata che resterà nel cuore. Un grazie sincero a chi ha collaborato all’organizzazione, in particolare a Mauro Granaroli ideatore della manifestazione e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento. Sdraiati a Guardar le Stelle non è solo una festa: è la dimostrazione che la bellezza della semplicità può ancora unire una comunità sotto lo stesso cielo.

C.s. - La Giunta di Castello di Serravalle





