Oltre mille cuori sotto le stelle di Serravalle.

Oltre mille persone hanno riempito il Parco Laiala di Serravalle nella serata del 10 agosto, trasformando la quinta edizione di "Sdraiati a Guardar le Stelle" in un appuntamento indimenticabile. In un’atmosfera sospesa tra magia e semplicità, famiglie, bambini, amici e visitatori hanno riscoperto il piacere di vivere uno spazio pubblico come luogo di incontro, gioco e condivisione. Senza fronzoli, con la sola bellezza autentica della natura, il cielo stellato e la gioia di stare insieme, il parco si è animato di sorrisi, musica, luci spente e occhi rivolti verso il firmamento. La Giunta di Castello di Serravalle desidera ringraziare di cuore tutti i partecipanti che hanno scelto di esserci, portando energia e calore a questa festa unica. Un ringraziamento speciale va ai preziosi volontari, che con impegno, passione e dedizione hanno reso possibile il miglior modo di vivere un parco pubblico: mettendolo al servizio della comunità. Il viaggio tra i “Planets” – dalle sfide sportive alle attività creative per i più piccoli, dai sapori del food truck alle note della Banda Militare e della musica folk – ha offerto a ciascuno un angolo di magia da portare a casa. La visione della “Luna piena del Cervo”, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Pesarese, ha regalato un finale incantato a una serata che resterà nel cuore. Un grazie sincero a chi ha collaborato all’organizzazione, in particolare a Mauro Granaroli ideatore della manifestazione e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento. Sdraiati a Guardar le Stelle non è solo una festa: è la dimostrazione che la bellezza della semplicità può ancora unire una comunità sotto lo stesso cielo.

C.s. - La Giunta di Castello di Serravalle

