Omaggio a Renata Tebaldi e Tullio Serafin in scena sabato pomeriggio al Teatro Titano

Grande musica in Repubblica. Un concerto dedicato ai vincitori del premio speciale Fondazione Renata Tebaldi al Concorso Internazionale di Canto "Tullio Serafin": il Teatro Titano sabato alle ore 18.30 sarà cornice di questo evento, appuntamento inserito nel cartellone delle celebrazioni del 15° anniversario della scomparsa di Renata Tebaldi e di vita della sua Fondazione. Era giugno quando Barbara Andreini, segretario artistico della Fondazione Renata Tebaldi, ha decretato i tre vincitori in una giuria prestigiosa e sotto la guida del presidente, il soprano Barbara Frittoli: due soprani ed un tenore, la veneziana Valentina Corò, la siciliana Silvia Caliò e il tenore Paolo Antonio Nevi, umbro. Mantenendosi quindi fedeli alla strada che la stessa Renata Tebaldi, 15 anni fa, tracciò per la sua Fondazione, pensandola come strumento al servizio dei giovani talenti nel belcanto, il premio è andato ad i più giovani in gara. Sabato saranno le due ragazze ad esibirsi accompagnate da Riccardo Caruso, giovane pianista di talento che dal Teatro di San Carlo si sta aprendo al panorama internazionale, in un concerto che si preannuncia ricco di emozione: saranno presenti in sala anche gli organizzatori dell'evento di Cavarzere, le associazioni Concetto Armonico e Archivio storico Tullio Serafin. Un sodalizio artistico quello fra la Fondazione Tebaldi e l’Archivio Storico Serafin, una sinergia basata sui comuni obiettivi di voler rappresentare una fattiva opportunità di studio e carriera per i giovani della lirica e offrire al pubblico l’occasione di ricordare due grandi artisti come loro stessi avrebbero voluto: con la musica e attraverso il belcanto e l’opera lirica. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.