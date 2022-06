OMS Europe: rinnovato per 5 anni l’accordo di cooperazione con la Repubblica di San Marino all’interno delle Small Countries Initiative.

Con due nuove sezioni plenarie, dedicate alla promozione della salute e del turismo sostenibile e alla disamina della prima strategia sanitaria regionale per i piccoli Paesi d’Europa - intitolata "Roadmap towards better health in small countries of the WHO European Region, 2022-2025" - si è concluso oggi l’8° Meeting di Alto Livello promosso dall’OMS sezione Europa. In particolare, il documento finale su cui si è dibattuto costituirà la nuova tabella di marcia sulle politiche di cooperazione sanitaria per gli 11 Paesi parte delle Small Countries Initiative - Andorra, Cipro, Estonia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino e Slovenia - fornendo anche preziosi strumenti per una maggiore collaborazione tecnica e in materia di risorse. Al termine dei lavori, il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta insieme al Direttore della Regione Europa dell’OMS, Hans P. Kluge, hanno colto l’occasione per firmare e rinnovare l’Accordo di Cooperazione Tecnica che lega la Repubblica di San Marino al gruppo dei piccoli Stati d’Europa membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La rete tra piccoli Stati fu istituita per la prima volta nel 2013 in un incontro informale tenutosi durante la 63^ sessione del Comitato regionale dell'OMS Europa a Çeşme Izmir, in Turchia. Da allora, il tavolo legato alla cooperazione e condivisione delle politiche sanitarie tra Paesi di piccole dimensioni è cresciuto, con la Repubblica del Titano a rivestire, fin dalla nascita, il ruolo di co-leader. L’accordo firmato questa mattina avrà una durata di 5 anni, a partire dal 1° Luglio 2022. La partnership consentirà di intraprendere azioni comuni nell’organizzazione di eventi internazionali che coinvolgano gli 11 Paesi membri sui temi della salute, sostenere direttamente San Marino attraverso l'assistenza tecnica dell'Ufficio europeo dell'OMS di Venezia e coinvolgere la Repubblica nelle più ampie attività svolte all'interno dell'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa. La firma dell’accordo è stata preceduta nella giornata di ieri da un pranzo di lavoro richiesto dalla Repubblica di San Marino tramite una lettera formale inviata ai Ministri e delegati degli 11 paesi, in cui si è discussa l’opportunità di rafforzare l’iniziativa anche tramite un complessivo Memorandum of Understanding che realizzi canali di confronto continuo tra i Ministri della Salute dei paesi membri, nell’ottica di realizzare percorsi di mutuo aiuto e sostegno nelle complesse sfide che le emergenze affrontate hanno evidenziato. I paesi membri hanno concordato con San Marino l’opportunità di rafforzare la SCI (Small Countries Initiative), ponendo le basi per la stesura, nelle prossime settimane, di un documento aggiuntivo all’accordo appena sottoscritto.

c.s. Congresso di Stato RSM