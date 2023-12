ONAF: iscrizioni aperte al corso di primo livello a Coriano (RN)

Un viaggio approfondito nel mondo dei formaggi italiani, che alterna una parte teorica e tecnica a una pratica, quindi di degustazione. Coriano (RN), dal 30 gennaio 2024 e per otto martedì di seguito ospiterà il corso di primo livello (direttore: Alessandro Carli). Le lezioni, tenute da Docenti Maestri Assaggiatori di ONAF, affondano come un coltello nel cuore di questo universo fatto di regionalità, tradizioni, ricerca della qualità e disciplinari di produzione. In Italia si producono circa 500 tipi di formaggi diversi da latte vaccino, ovino, caprino e di bufala, e più di 50 sono i DOP: un patrimonio straordinario che il corso ONAF ha messo al centro delle lezioni. Dalla metodica di assaggio dei formaggi (uso appropriato dei sensi, l’ambiente dell’assaggio, terminologia dell’assaggiatore dei formaggi, analisi sensoriale, valutazione del consumatore, degustazione amatoriale) passando per gli aspetti chimici, microbiologici e merceologici del latte, ma anche la tecnologia casearia (pastorizzazione e termizzazione del latte, lavorazione in caldaia, taglio della cagliata, salatura, maturazione, stagionatura e affinatura), gli approfondimenti sui formaggi a pasta molle, semidura, dura e a pasta filata, la cultura e normativa casearia e gli abbinamenti dei formaggi con vini, frutta, verdura, mieli e marmellate. Saper utilizzare correttamente i cinque sensi (vista, tatto, olfatto, gusto e udito), compilare una specifica “scheda di degustazione sensoriale”, in maniera oggettiva, ricorrendo a un vocabolario “tecnico” e riconosciuto, ma soprattutto essere in grado di capire e decodificare tutti gli aspetti che si nascono dietro a una crosta (o a una buccia) diventa così una forma di amore e rispetto per uno dei diamanti più puri (e poco conosciuti) della grande enogastronomia italiana.

Lezioni: dal 30/01/2024 al 02/04/2024

Data limite per le iscrizioni: 16/01/2024

Corso di primo livello:

Luogo: Centro Giovani Coriano

Indirizzo: Via Piane, 100

Città: Coriano Provincia: RN

Direttore: Alessandro Carli Riferimento telefonico: 347.3174005

Riferimento mail: onaf@onaf.it Costo: 350€

