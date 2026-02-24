Oncologia Medica e BUONENOVE completano il primo ciclo di emissioni postali 2026 di Poste San Marino

Poste San Marino presenta due nuove emissioni postali, disponibili a partire da martedì 3 marzo 2026, dedicate a temi di grande rilevanza sociale e culturale, come la prevenzione oncologica e la valorizzazione artistica del territorio. Era il 1976 quando il New England Journal of Medicine pubblicava per la prima volta lo studio del Dott. Gianni Bonadonna, Primario dell’Istituto dei Tumori di Milano che, coadiuvato da ricercatori di fama internazionale, parlava di prevenzione della recidiva del tumore al seno operato grazie all’uso della chemioterapia. In seguito a questa pubblicazione, si sviluppò l’Oncologia Medica, disciplina fondamentale della medicina, impegnata nella diagnosi, nel trattamento farmacologico e nella prevenzione dei tumori. Poste San Marino desidera celebrare questa ricorrenza con l’emissione di un francobollo, realizzato dall’artista Paola Momentè, che ha un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce; dall’altro esprimere riconoscenza e gratitudine nei confronti di tutte le figure professionali che quotidianamente si impegnano per far sì che questa disciplina evolva, riconoscendo il valore umano e sociale della lotta contro il cancro. La seconda emissione in uscita è dedicata a BUONENOVE, l’iniziativa che ha dato vita al primo evento di arte urbana del Paese, progetto promosso dalle Segreterie di Stato per il Turismo, il Territorio e l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino. Nove street artist – Marco Goran Romano, MozOne, Skan, Luca Barcellona, Basik, Reoh, Davide Pagliardini, EricsOne ed Erica il Cane – hanno realizzato un’opera in ciascun Castello della Repubblica con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare gli spazi urbani, promuovendo turisticamente le bellezze sammarinesi presenti anche fuori dal Centro Storico. Emesso in 15.000 foglietti, ciascuno composto da un francobollo e nove chiudilettera che riproducono alcuni particolari delle opere realizzate dagli artisti. Entrambe le serie postali saranno disponibili dal giorno di emissione sul sito ufficiale www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico di San Marino Città in Piazzetta Garibaldi n. 5.



Di seguito, il dettaglio delle serie postali denominate “Oncologia Medica” e “BUONENOVE”:



-BUONENOVE Valori: foglietto formato da n.1 valore da euro 3,75 (tre/75) e n.9 chiudilettera Tiratura: 15.000 foglietti Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13 ¼ x 13 ¼ Formato francobollo e chiudilettera: 30 x 30 mm Formato foglietto: 137 x 101 mm



-ONCOLOGIA MEDICA Valori: n.1 valore da euro 1,35 (uno/35) in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 15.000 francobolli Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13¼ x 13 Formato francobolli: 30 x 40 mm Bozzettista: Paola Momentè



c.s. Poste San Marino









