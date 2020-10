Online il nuovo e-commerce di San Patrignano: i prodotti della Comunità, artigianali e solidali, sbarcano sul web

L’alta qualità dell’offerta enogastronomica di San Patrignano finalmente acquistabile direttamente da casa grazie al nuovo e-commerce Sanpa Shop. Un ampio percorso nel gusto che nasce da percorsi di vita: salumi, formaggi, prodotti da forno dolci, salati e lievitati per le ricorrenze. Risultato di sperimentazione e di ricette recuperate dalla tradizione del territorio. E poi i vini, oggi curati dall’enologo Luca D’Attoma che con i ragazzi della cantina segue la produzione dalla vigna all’imbottigliamento. Cibi e vini di qualità ma non solo: proposte regalo, oggetti di design per la casa, cosmetici e accessori. Prodotti frutto di una continua ricerca e formazione, che raccontano la voglia di fare tutto bene, con onestà e attenzione alle materie prime. Prodotti che nascono da un lavoro di squadra attingendo a una fonte inesauribile di entusiasmo, impegno, creatività. L’artigianato di San Patrignano ha il volto dell’eleganza senza tempo ma anche della sostenibilità, nei laboratori di tessitura, pelletteria e decorazioni, accanto a filati e materiali di prima qualità, si recuperano pelli, filati e legni a cui viene data una nuova vita. A dimostrazione che la rinascita, con cura e fantasia, può assumere nuove forme di bellezza. Una sezione dedicata è riservata ai regali di Natale. Composizioni piccole e grandi, per privati o aziende e di varie fasce di prezzo. Proposte che diffondono il messaggio di solidarietà di San Patrignano e traducono la qualità artigianale in regali belli ed etici. Acquistare i prodotti di San Patrignano direttamente dai laboratori della comunità oggi è possibile grazie a Fondazione Accenture che permetterà al centro di recupero di gestire le vendite online, uno degli strumenti attraverso cui la comunità si autofinanzia. San Patrignano dal 1978 accoglie ragazzi e ragazze con problemi di tossicodipendenza in modo completamente gratuito, offrendo loro una casa, assistenza sanitaria e legale, formazione professionale e il calore di una famiglia. Oggi ospita 1200 giovani, ragazze e ragazzi che durante il percorso riacquistano la fiducia in sé e il rispetto degli altri, si impegnano in un confronto continuo con i propri limiti, per superarli e diventare persone migliori. Qui tutti fanno qualcosa per gli altri, sono storie di vita diverse, eppure accomunate dallo stesso destino: strappare la propria vita alla dipendenza. Perché ogni vita è importante, unica, speciale e i prodotti realizzati a San Patrignano, sono tante piccole creazioni, ispirate dai maestri artigiani italiani, che permettono alla Comunità di essere sostenibile e autofinanziarsi continuando ad aprire le porte a chi chiede aiuto.



