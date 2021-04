Da qualche giorno è online trustsanmarino.com, secondo step di un progetto di ampio respiro lanciato lo scorso dicembre dalla Carlo Biagioli srl con la pubblicazione del libro “A tutto trust”una guida pratica, un compendio preciso e puntuale che illustra limiti e benefici di questo complesso strumento di tutela del patrimonio, un mezzo di grande ausilio per chi desidera approfondire l’argomento e entrare nell’ottica di una futura istituzione di un Trust nella Repubblica di San Marino. L’iniziativa editoriale ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. Un sito chiaro e fruibile, in lingua italiana e inglese, che indica cosa è un trust, i diversi tipi costituiti bili e le ragioni che ne sorreggono la scelta come strumento di tutela del patrimonio, protezione di quello immobiliare e salvaguardia della futura serenità familiare, una serie di nozioni e spiegazioni che introducono al meglio all’argomento, rimandando poi per un tipo di approfondimento più ampio e specifico a un confronto diretto con un professionista. Tre le domande principali, tre i focus di riferimento all’interno del portale: -Che cosa è un trust? In prima istanza uno strumento che consente di tutelare determinati beni di proprietà di un soggetto, preservandoli dall’aggressione di terzi, uno mezzo molto duttile, che ben si presta a soddisfare le più disparate esigenze, a protezione del patrimonio, regolato dall’ordinamento sammarinese a livello normativo e in’ottica di eventuali liti, con istituzione della Corte del Trust. -Quali sono i tipi di Trust? Oltre dieci a seconda dei soggetti coinvolti e dei poteri di chi li amministra. -Perché scegliere un Trust? Per garantire il patrimonio dei propri figli, ripartire dopo un crack o gestire le partecipazioni. Ancora un ausilio per avvicinare sammarinesi e non ad uno strumento utile ed efficace, con l’auspicio che in futuro si possa valutare l’istituzione di un corso di laurea in formazione dedicata al trust.