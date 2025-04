Onore e vittoria: i Balestrieri Sammarinesi brillano a Lucca

Onore e vittoria: i Balestrieri Sammarinesi brillano a Lucca.

Domenica 27 Aprile in uno scenario carico di storia e tradizione come quello della 656ª Festa della Libertà di Lucca, i colori della Repubblica di San Marino hanno saputo distinguersi grazie alla straordinaria prova dei balestrieri della Federazione Balestrieri Sammarinesi. La delegazione, composta da otto abili tiratori, ha onorato il conviviale organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Lucca, confrontandosi con le rappresentanze di Volterra, Massa Marittima e Lucca stessa. La gara, intensa ed emozionante, ha visto i sammarinesi protagonisti sin dalle prime fasi, portando tecnica, esperienza e spirito agonistico. A coronare l’impegno della squadra è stato l’ennesimo trionfo di Roberto Ridolfi, Maestro d’Arme e Campione Sammarinese in carica. Esperto e rinomato balestriere, Ridolfi ha saputo ancora una volta imporsi grazie alla sua straordinaria abilità, combinando precisione millimetrica e assoluta freddezza nei momenti decisivi. La Federazione Balestrieri Sammarinesi si congratula con tutti i propri federati per l’eccezionale risultato conseguito, simbolo di una tradizione antica che continua a vivere e ad affermarsi con forza e prestigio.

c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi​

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: