Open day al Centro di formazione professionale

Open day al Centro di formazione professionale.

LUNEDI’ 13 gennaio p.v. dalle ore 18:00 alle ore 20:00 il Centro di Formazione Professionale apre le sue porte, in Piazza Bertoldi 12 – Serravalle, e presenta i propri corsi di qualifica triennale e le proprie attività alle famiglie e agli studenti in procinto di scegliere la scuola nella quale proseguire gli studi. Sarà una occasione per visitare la scuola, i laboratori delle materie professionali e vedere gli allievi all’opera.

Le qualifiche professionali rilasciate dal Centro di Formazione Professionale sono suddivise in 4 settori:

Settore Industria e Artigianato: Qualifica di Operatore Elettro-Meccanico

Settore Servizi alla Persona: Qualifica di Operatore Servizi alla Persona

Settore Servizi all’impresa: Qualifica di Operatore Commerciale

Settore Ristorazione: Qualifica di Operatore della Ristorazione

Durante l’Open Day i docenti dei laboratori professionali saranno a disposizione per fornire informazioni ai partecipanti e gli interessati potranno richiedere di aderire all’iniziativa “Studente per un giorno” che consentirà di partecipare ai laboratori del settore prescelto durante un giorno di lezione.

In occasione dell’Open Day verrà offerto un rinfresco preparato dagli allievi del settore Ristorazione. Per informazioni chiamare lo 0549 885721 o scrivere a info.cfp@pa.sm o visitare il sito www.cfp.sm o la pagina Facebook “Centro di Formazione Professionale San Marino”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: