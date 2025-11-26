Open Day al Centro di Formazione Professionale

Open Day al Centro di Formazione Professionale.

Il Centro di Formazione Professionale invita famiglie e studenti a partecipare all’OPEN DAY che si terrà SABATO 29 NOVEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede di Serravalle – Piazza Bertoldi, 12. I partecipanti avranno l’occasione di visitare la scuola ed assistere ad attività di Laboratorio dei settori Industria e Artigiano e Servizi all’Impresa. Durante l’Open Day gli insegnanti saranno a disposizione per fornire agli interessati informazioni dettagliate sui Corsi di Formazione Triennali e i possibili sbocchi dopo il conseguimento della Qualifica, sia nel mondo del lavoro sia nel proseguimento degli studi. Nell’occasione gli studenti interessati potranno richiedere di aderire all’iniziativa “Studente per un giorno” che consentirà loro di partecipare ai laboratori del settore prescelto durante un giorno di lezione. Per informazioni chiamare lo 0549 885721 o scrivere a info.cfp@pa.sm o visitare il sito www.cfp.sm

c.s.

Centro di Formazione Professionale

Dipartimento Istruzione e Cultura

