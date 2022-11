Open Day all’Ospedale di Stato per la vaccinazione antinfluenzale

Open Day all’Ospedale di Stato per la vaccinazione antinfluenzale.

Nell’ambito della campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale, l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha organizzato un “Open Day” per consentire di effettuare la vaccinazione senza bisogno di prenotazione. L’Open Day si terrà mercoledì 9 novembre, al punto vaccini dell’Ospedale di Stato (piano -1 della palazzina ex casa di riposo). In tale giornata, dalle 9 alle 17, tutte le persone maggiorenni che desiderano ricevere la vaccinazione contro l’influenza, potranno presentarsi direttamente senza prenotazione. Quest’anno la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata a tutte le persone con più di 60 anni, ai bambini dai 6 mesi d’età e a coloro che rientrano tra le categorie a rischio oppure più esposte al rischio di contagio. Raccomandazione estesa anche al personale sanitario, alle forze dell’ordine e alle persone con particolari fragilità. La vaccinazione antinfluenzale è inoltre consigliata anche per evitare il rischio di una doppia infezione con il virus SARS-CoV-2 responsabile dell’epidemia da Covid-19. Per tutti coloro che desiderano ricevere la vaccinazione, e non potranno partecipare all’Open Day del 9 novembre all’Ospedale, potranno prenotare la somministrazione del vaccino rivolgendosi al CUP, telefonando al numero 0549 994889, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Si ricorda inoltre che per i minori tra i 2 e i 18 anni sono disponibili anche i vaccini antinfluenzali tramite spray nasale. “La vaccinazione antinfluenzale – rimarca il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – rappresenta un importante presidio di sanità pubblica riguardante la prevenzione primaria. Proteggersi oggi dall’influenza stagionale attraverso la vaccinazione, vuol dire investire sulla propria salute e aiutare a contribuire alla salute dell’intera comunità sammarinese, soprattutto proteggendo le fasce più deboli”.

