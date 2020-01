Open Day del Centro di Formazione Professionale: lunedì 13 gennaio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.30

In questa giornata il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro apre le sue porte e presenta i propri corsi di qualifica triennale e le proprie attività alle famiglie, agli studenti delle terze medie e alle imprese. Sarà un’occasione per visitare i laboratori delle materie professionali presenti nel Centro: Ristorazione e Sala Bar, Estetista, Parrucchiere, Meccanico, Elettrico e vedere gli allievi all’opera. Durante l’Open Day gli insegnanti dei Laboratori Professionali saranno a disposizione per fornire informazioni agli interessati. A tutti i presenti verrà offerto un rinfresco preparato dagli allievi del settore Ristorazione. Per informazioni chiamare lo 0549/885721 o scrivere a info.cfp@pa.sm o visitare il sito www.cfp.sm



