Open Day dell’Università di San Marino: il 20 e 21 febbraio mostre, presentazioni, workshop, business game, visite e incontri

Cosa significa partecipare agli Open Day dell’Università degli Studi della Repubblica San Marino? La risposta è nelle iniziative in programma venerdì 20 e sabato 21 febbraio, principalmente rivolte agli studenti che frequentano l’ultimo anno delle Scuole Superiori, per i quali si prospettano scelte legate al proprio futuro accademico e professionale: se frequentare un Ateneo, in quale ambito, dove e con quali prospettive. Nell’arco delle due giornate, nelle quali gli staff saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli, i corsi di laurea in Design illustreranno cosa rende unici e strategici i propri percorsi, triennale e magistrale, attraverso una serie di mostre allestite proprio dagli attuali iscritti, che nelle aule e nei laboratori di contrada Omerelli 20, nel centro storico, esporranno i risultati delle lezioni concluse nel precedente semestre. Le visite guidate, sia venerdì che sabato, sono in programma dalle 10 alle 13:30. In ciascun pomeriggio, a partire dalle 14:30, è in agenda un workshop, per un massimo di trenta partecipanti, nel quale sarà possibile avere un assaggio di ciò che attende le matricole nel prossimo Anno Accademico. In viale Onofri 87, il corso di laurea in Comunicazione e Digital Media proporrà due incontri con la direttrice del percorso formativo triennale, Giovanna Cosenza. Il primo venerdì alle 15, il secondo sabato alle 10. Saranno entrambi seguiti da una visita nella sede e da un confronto con gli attuali studenti, a disposizione per raccontare le proprie esperienze. Nel pomeriggio di venerdì è inoltre previsto un workshop. Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri, accoglierà gli interessati nella sede universitaria di Dogana, in via Consiglio dei Sessanta 99 (al terzo piano della torre B), dove si svolgono anche le attività di Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale. Per far comprendere al meglio il corso di laurea, si focalizzerà sui progetti realizzati dagli studenti sul fronte dell’innovazione, della sostenibilità e delle nuove tecnologie. Prevista inoltre, alle 15:30 di venerdì, una presentazione nella quale verranno descritte le materie affrontate, le competenze acquisite e le opportunità professionali. Ingegneria Civile illustrerà le proprie caratteristiche venerdì alle 15 (triennale) e alle 16:30 (magistrale). Nella mattinata, dalle 10 alle 12, un approfondimento con una serie di progetti dai quali emergeranno le modalità con cui gli studenti hanno applicato, in progetti concreti, i concetti teorici appresi in aula. Dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 di venerdì, infine, Ingegneria Gestionale offrirà visite guidate, presentazioni e business game nei quali i partecipanti, accompagnati da tutor e attuali studenti dell’Ateneo, verranno divisi in gruppi e chiamati ad affrontare problemi aziendali reali legati per esempio alla produzione, al marketing, alla finanza e alla ricerca. Valutando tempi, vincoli e obiettivi, dovranno formulare soluzioni e strategie per poi esporle, nella cornice del gioco, a un Consiglio di Amministrazione simulato composto anche da docenti. L'iniziativa verrà replicata sabato mattina fra le 10 e le 13, in una fascia che vedrà inoltre a disposizione i rappresentanti degli altri programmi formativi che si svolgono nella sede universitaria di Dogana (Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio).

C.s. Università di San Marino







