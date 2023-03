Open Day dell’Università di San Marino, la parola agli studenti: “Qui sei stimolato a imparare, a crescere ed essere curioso” Il 17 e 18 marzo porte aperte per scoprire i corsi di laurea triennali e magistrali

Famiglia, luogo di confronto e di crescita, contesto ideale per esperienze che vanno oltre quello che succede in aula. Così gli studenti dei corsi di laurea dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino descrivono l’Ateneo che venerdì 17 e sabato 18 marzo presenterà i suoi percorsi formativi triennali e magistrali durante gli Open Day.

“È una realtà ben strutturata nella quale mi sono trovato bene già dal primo giorno”, racconta Lorenzo Lambiase, iscritto al programma triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri. “I docenti sono professionisti molto affermati e a lezione trattano spesso temi di forte attualità. Non ci si limita alla professione, quindi, ma si va oltre”.

Parole condivise da Giacomo Rossi, studente di Ingegneria Civile: lavorando sul campo, oltre a insegnare in aula, “i prof ci parlano dei loro progetti portandoci a contatto con esperienze didattiche come”, di recente, un’iniziativa che ha coinvolto “la diga di Ridracoli”.

Nicole Mosconi, impegnata nel corso di laurea in Ingegneria Gestionale, parla di un Ateneo in cui ha trovato “amicizie, possibilità di seguire i propri obiettivi e una grande famiglia in cui spicca un ottimo rapporto fra colleghi, oltre che con i docenti”. Terminati gli studi, dice, “mi vedo in una posizione di rilievo in un’azienda automobilistica. Ma è tutto da valutare, avrò molte possibilità”. Dal percorso triennale in Comunicazione e Digital Media, Elia Stacchini descrive “un’Università fresca in grado di capire i cambiamenti del mondo e stare al passo, dove sei stimolato a imparare, a crescere ed essere curioso”, con un approccio “molto pratico sulle materie”.

Parlando del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design, infine, Luca Zanetti plaude a uno staff “molto competente e con un potenziale elevato, che permette agli studenti di accrescere le proprie competenze confrontandosi fra loro e con i prof, attraverso un rapporto molto stretto”.

Gli Open Day prevedono visite guidate, testimonianze, presentazioni, laboratori ed esperienze interattive distribuite a San Marino Città in contrada Omerelli 20 (Design) e in viale Onofri 87 (Comunicazione e Digital Media), a Dogana al World Trade Center, terzo piano della torre B, in via Consiglio dei Sessanta 99 (Costruzioni e Gestione del Territorio, Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale). Maggiori informazioni su www.unirsm.sm.



