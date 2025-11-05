Open Day Vaccinazioni a Rimini contro il Papillomavirus per adolescenti e contro l’influenza per bambini

Due importanti opportunità di prevenzione per proteggere la salute di bambini, ragazzi e giovani. Sono quelle offerte con l’Open Day Vaccinale, promosso nella giornata di sabato 8 novembre dal servizio Pediatria di Comunità di Rimini. Dalle ore 10 alle 17, negli ambulatori di Pediatria della Comunità della sede Ausl del Colosseo (via Coriano 38, ingresso scala E), sarà infatti possibile effettuare a libero accesso, senza alcuna prenotazione o appuntamento, le vaccinazioni contro Papillomavirus e influenza, con le seguenti modalità.

Vaccino HPV (Papillomavirus) Offerto gratuitamente a ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni d’età. Si tratta di un’importante protezione contro il tumore del collo dell’utero, condilomi e altre patologie HPV-correlate. Maggiori informazioni su: https://www.auslromagna.it/servizi/vaccinazioni-per-adulti/papillomavirus.

Vaccino Antinfluenzale (solo per bambini dai 6 mesi ai 6 anni) La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e raccomandata per i più piccoli, che sono tra i soggetti più a rischio di complicanze tenendo conto che nei mesi invernali i virus respiratori trovano le condizioni ideali per diffondersi: è rivolta a minori con malattia cronica o minori sani con un’età compresa tra 6 mesi e 6 anni+364 giorni (offerta gratuita). Se il bambino/a è sano e ha un’età superiore a 7 anni la vaccinazione non è possibile durante l'Open Day ma verrà erogata successivamente all’offerta delle categorie a rischio, compatibilmente con la disponibilità delle scorte. Maggiori informazioni su: https://www.auslromagna.it/servizi/vaccinazioni-bambini-adolescenti/allegati/informativa-antinfluenzale/@@download/file

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa è possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 0541 707512 e 707516, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: vacc.pediatriche.rn@auslromagna.it .

C.s. - Ausl Romagna

