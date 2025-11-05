Open Day Vaccinazioni a Rimini contro il Papillomavirus per adolescenti e contro l’influenza per bambini

Open Day Vaccinazioni a Rimini contro il Papillomavirus per adolescenti e contro l’influenza per bambini.

Due importanti opportunità di prevenzione per proteggere la salute di bambini, ragazzi e giovani. Sono quelle offerte con l’Open Day Vaccinale, promosso nella giornata di sabato 8 novembre dal servizio Pediatria di Comunità di Rimini. Dalle ore 10 alle 17, negli ambulatori di Pediatria della Comunità della sede Ausl del Colosseo (via Coriano 38, ingresso scala E), sarà infatti possibile effettuare a libero accesso, senza alcuna prenotazione o appuntamento, le vaccinazioni contro Papillomavirus e influenza, con le seguenti modalità.

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa è possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 0541 707512 e 707516, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: vacc.pediatriche.rn@auslromagna.it .

C.s. - Ausl Romagna

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy