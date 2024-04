Opening Night: La Settima Arte Cinema e Industria con Federico Marchetti

La VI edizione de La Settima Arte Cinema e Industria aprirà dialogando di innovazione e sogno felliniano, cinema, moda e impresa. Protagonista dell’Opening Night 2024, il 2 maggio alle 21 al cinema Fulgor di Rimini, sarà Federico Marchetti, imprenditore e cavaliere del lavoro, fondatore di Yoox e presidente della Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative, fondata da Re Carlo III. Federico Marchetti incontrerà il pubblico raccontando la sua significativa esperienza imprenditoriale, la sua passione per il cinema e la partecipazione diretta all’industria della settima arte come produttore. Un viaggio dalle radici in terra di Romagna fino alla platea dei mercati mondiali, tenendo come filo conduttore della narrazione l’immaginario e la visione felliniana. Federico Marchetti è autore con Daniela Hamaui di “Le avventure di un innovatore” (Longanesi, 2023). A dialogare con l’imprenditore saranno Roy Menarini Direttore Artistico de La Settima Arte Cinema e Industria e Simone Segre Reinach docente Università di Bologna. Saluto introduttivo Roberto Bozzi, Presidente Confindustria Romagna. Al termine dell’incontro proiezione di A Bigger Splash di Luca Guadagnino, 2015, 120 min. “Sono onorato ed entusiasta di aprire La Settima Arte Cinema e Industria 2024 ed è sempre emozionante tornare nella mia terra, la Romagna – commenta Federico Marchetti - Sono partito da Ravenna per girare il mondo tra studi e lavoro ma le mie radici sono salde qui. Ricordo quando da piccolo andavo con mia madre a vedere i film nei cinema di seconda visione perché non navigavamo nell’oro. Da allora la mia passione per questo mondo immaginifico non solo non si è mai interrotta, ma è cresciuta giorno dopo giorno. Seguendo il filo dei ricordi, è stata un’impresa importante e bellissima restaurare digitalmente Amarcord di Fellini insieme alla Cineteca di Bologna e poter essere al Cinema Fulgor a raccontare le mie avventure imprenditoriali è veramente una coincidenza magica!”. La Settima Arte Cinema e Industria è organizzata da Confindustria Romagna, Cinema e Università di Bologna-Dipartimento delle Arti in collaborazione con il Comune di Rimini. www.lasettimarte.it

