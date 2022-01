Operativa la soluzione di pagamento e marketing Alipay+: si aprono concretamente nuove opportunità per commercio e turismo con i Paesi asiatici

La Segreteria di Stato all’Industria rende noto con estrema soddisfazione che, grazie al lavoro e alla vision strategica già impostata nei mesi scorsi, con la fondamentale partecipazione di BKN301, è concretamente operativo Alipay+, la soluzione di Ant Group che supporta la gestione di mobile payment cross-border e globali coniugandoli con soluzioni di marketing: questa apre la strada a nuove ed importanti opportunità per la Repubblica di ampliare il proprio commercio e turismo. Da oggi, infatti, per i negozi e gli esercenti sammarinesi è possibile abilitare la modalità di acquiring fisico dei pagamenti, presto anche in modalità online, non solo da parte di Alipay Cina, ma anche da tutti i principali wallet asiatici che si appoggiano a questo innovativo sistema. Tramite richiesta presso la propria banca di riferimento, gli esercenti potranno convenzionarsi per abilitare i propri POS all’accettazione delle transazioni dei clienti asiatici gestite mediante le soluzioni Alipay+, che permetteranno anche di promuovere le offerte dei merchant di SanMarino su una platea internazionale fatti di milioni di nuovi potenziali clienti.

Fabio Righi (Segretario di Stato): “La nostra Segreteria è chiamata a promuovere lo sviluppo economico in tutte le sue forme. Ritengo che il risultato ottenuto sia una risposta concreta all’ormai annosa esigenza del nostro Paese di allineare le opportunità commerciali delle nostre attività e del nostro sistema bancario, alle più evolute tecnologie per il pagamento compiendo un ulteriore passo verso una concreta internazionalizzazione e digitalizzazione del sistema. Ringrazio sentitamente il Dott. Piero Candela, Head of Business Development di Alipay Europe, il Dott. Rodrigo Cipriani, General Manager Alibaba Group South Europe, l’ing. Epifanio Troina High Level Representative EUREKA per il supporto e l’impegno e da ultimo gli operatori sammarinesi del settore che si sono prodigati per la buona riuscita dell’attività di attivazione del servizio in particolare BKN301 e il suo CEO Stiven Muccioli.

Piero Candela, Head of Business Development di Alipay Europe, commenta: “I pagamenti mobile aiutano a innovare la conversazione tra clienti e merchant, online e offline. Le nostre soluzioni Alipay+ connettono i commercianti locali con i clienti globali attraverso le app di pagamento partner. La partnership con BKN301 è un’ulteriore conferma del nostro impegno verso l’affermazione della cashless economy a SanMarino che oltre a garantire un’esperienza di acquisto gratificante, permette e aiuta i merchant a intercettare opportunità di visibilità e crescita a livello globale".

Alipay+

Alipay + supporta la gestione di pagamenti globali in mobilità coniugandoli con soluzioni di marketing che consentono ad app di istituti finanziari e merchant, anche di piccole dimensioni, di servire meglio i propri utenti e clienti su scala globale. Alipay+ è stato introdotto da Ant Group, a cui fa capo Alipay, una delle principali piattaforme di pagamento digitale al mondo. Alipay serve centinaia di milioni di utenti mettendoli in contatto con commercianti, istituzioni finanziarie partner offrendo servizi finanziari inclusivi e servizi lifestyle per la vita quotidiana.

