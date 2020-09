Operative le nuove modalità per l'iscrizione alle liste pubblico impiego

La Segreteria di Stato per il Lavoro informa che da oggi i cittadini Sammarinesi e i residenti che percepiscono un’indennità economica speciale per mobilità, potranno iscriversi alle graduatorie per di incarichi temporanei e sostituzioni nella Pubblica Amministrazione e Settore Pubblico Allargato. La decisione è stata presa all'unanimità dalla Commissione Lavoro su proposta del Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini. "Finalmente si equiparano i diritti dei cittadini e dei residenti in ricerca di occupazione, permettendo a tutti pari possibilità di accesso ad incarichi pubblici. In questo modo, inoltre, la Pubblica Amministrazione potrà accedere, per le sostituzioni o incarichi temporanei previsti per legge, a professionalità che prima gli erano precluse".



