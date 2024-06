Operativo da oggi l’applicativo informatico per la compilazione e la trasmissione telematica dell’istanza per la richiesta del Bonus straordinario in favore dei nuclei familiari per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia e a domanda rigida.

A partire da oggi 4 giugno 2024 è operativo e a disposizione degli utenti l’applicativo informatico per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di accesso al “Bonus straordinario in favore dei nuclei familiari per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia e a domanda rigida” previsto dal Decreto Delegato 19 marzo 2024 n.56. Introdotto dalle Segreterie di Stato per le Finanze e per la Giustizia per far fronte al perdurare dell’inflazione, il bonus è un intervento di sostegno straordinario per l’anno 2024 riconosciuto e accreditato una tantum sulla SMaC Card intestata al capo famiglia del nucleo avente diritto, sulla base dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio fiscale 2023 dei membri del nucleo. Requisiti di accesso al bonus sono la residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino del capo famiglia del nucleo familiare richiedente; l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 da parte dei componenti del nucleo familiare, qualora tenuti; l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro del settore privato dei componenti il nucleo che, nel corso dell’anno 2023, sono stati disoccupati o inoccupati e che, durante i periodi di non occupazione, non hanno rifiutato offerte di lavoro. Pensionati e studenti di età non superiore ai 26 anni sono esclusi dall’obbligo di iscrizione. Il calcolo del bonus viene effettuato automaticamente dall’applicativo informatico, previo inserimento di tutte le informazioni e i dati necessari. Il bonus - che non è assoggettato a tasse, imposte o ritenute - verrà liquidato dal Dipartimento Finanze e Bilancio mediante accredito sulla SMaC Card del capo famiglia richiedente, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. La domanda è già disponibile sul portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm. Per usufruire dell’applicativo, dopo l’accesso al portale, è necessario richiedere l’abilitazione al servizio. La relativa circolare esplicativa è pubblicata sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze www.finanze.sm e sul portale www.gov.sm.

Il termine ultimo di presentazione dell’istanza è stabilito al 31 dicembre 2024, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Delegato n.56/2024. Per eventuali informazioni o chiarimenti i contribuenti possono inviare una e-mail all’indirizzo: supporto.bonussmac@pa.sm. Il Dipartimento Finanze e Bilancio è a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

C.s. congiunto Segreteria di Stato Finanze e Giustizia e Famiglia