Operativo il gruppo di servizio sul nuovo cammino "La via della resurrezione"

È operativo un gruppo di servizio e supporto ad un nuovo cammino, un Percorso suggestivo e paesaggistico creato nel Montefeltro, a Pugliano Vecchio, nella frazione di Villagrande-Montecopiolo. Il nuovo cammino, denominato "LA VIA DELLA RESURREZIONE" maestosamente inmerso nella natura, ripercorre le orme di alcuni dei grandi del Rinascimento testimonialmente documentati, ed esattamente PIERO DELLA FRANCESCA e LEONARDO DA VINCI. Il cammino vuole ripercorrere le terrazze panoramiche tanto amate da Piero Della Francesca e Leonardo Da Vinci...

LA VIA DELLA RESURREZIONE comincia e diparte dal balcone di Piero Della Francesca dove ha dipinto la sua celebre opera nel 1472. Il percorso è ad anello e ci sono due tracce, una di Km 17,5 e l'altra di Km 13, entrambe fattibili in una giornata. Questo cammino alla sua prima inaugurazione è stato definito da pochissimo e quindi ancora è in continua evoluzione... chi vuole prendere contatti e portare contributi può connettersi al gruppo FB -LA VIA DELLA RESURREZIONE -dove è possibile avere ulteriori informazioni,immagini e volendo mappature dettagliate dei due percorsi già tracciate ed esistenti.



Comunicato stampa

Gianmaria Moccia