Operazione Titoli: l’Ecc.ma Camera si costituisce parte civile.

A luglio 2017, in base a quanto ricostruito dal Tribunale Sammarinese, si concretizzava la famigerata “Operazione Titoli”. Secondo quanto asserito dal giudice inquirente, Banca Centrale - al tempo guidata da Grais e Savorevolli - acquistava da Banca Cis oltre quaranta (40!) milioni di euro in titoli con una manovra che doveva consentire all’Advantage Financial di Francesco Confuorti di azzerare i propri debiti con l'Istituto, spendendo i soldi dei cittadini sammarinesi. Già allora, Movimento RETE presentava un esposto in tribunale ipotizzando che i decreti governativi del luglio dello stesso anno fossero serviti a dare copertura normativa all'operazione. Un'ipotesi quanto mai reale. Il Movimento RETE, pertanto, esprime soddisfazione per la costituzione in parte civile dell’Eccellentissima Camera, nel procedimento penale 500/2017 a tutela dello Stato: si tratta di un primo atto concreto contro i responsabili di questa vicenda tortuosa dalla cui origine parte l'attuale battaglia sulla Giustizia. Tuttora impunita rimane anche la responsabilità politica di chi abbia tutelato, negli anni, i vertici del tempo di Banca Centrale, di chi abbia permesso e difeso l’operazione con Banca CIS, di chi abbia tacciato di complottismo e allarmismo il movimento RETE mentre segnalava la presenza di personaggi pericolosi che maramaldeggiavano nel sistema bancario. Il Movimento RETE auspica che le azioni giudiziarie giungano presto a conclusione nell’interesse del Paese, della trasparenza e della legalità.

Movimento RETE



