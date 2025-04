Opportunità di stage in Banca Centrale della Repubblica di San Marino

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ricerca una risorsa neolaureata per lo svolgimento di uno stage aziendale della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Delegato n. 105 del 15 luglio 2022 ed eventuali successive modifiche. L’iniziativa costituisce un’opportunità formativa di alto livello in un contesto istituzionale di rilievo. Il programma è rivolto a neolaureati interessati a sviluppare competenze concrete e ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Requisiti necessari:

Laurea magistrale (o titolo equipollente), in ambito giuridico, economico o delle relazioni internazionali, conseguita da non oltre 12 mesi e con votazione non inferiore a 110/110 (o equivalente);

Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2); Cittadinanza e/o residenza sammarinese;

Età massima 30 anni.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae a risorse.umane@bcsm.sm, entro il 18 aprile p.v. ore 12:00, indicando nell’oggetto “Candidatura per lo svolgimento di uno stage aziendale”. Inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’informativa per i candidati presente sul sito www.bcsm.sm nella sezione Privacy e Cookie Policy. La documentazione sarà trattata in maniera riservata e non restituita. Della data e ora di arrivo faranno fede le evidenze della BCSM. I candidati selezionati percepiranno una borsa di studio ai sensi della normativa suindicata. La banca valuterà insindacabilmente le candidature e fornirà a tutte un riscontro.

Per ulteriori informazioni: Banca Centrale della Repubblica di San Marino – risorse.umane@bcsm.sm