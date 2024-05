SDS ESTERI Opportunità di stage presso la delegazione permanente del Consiglio d’Europa alle Nazioni Unite a Ginevra

Opportunità di stage presso la delegazione permanente del Consiglio d’Europa alle Nazioni Unite a Ginevra.

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri informano la cittadinanza di un’opportunità di stage presso la Delegazione Permanente del Consiglio d’Europa alle Nazioni Unite e altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra. L’Ufficio del Consiglio d’Europa a Ginevra offre la possibilità di svolgere un tirocino alle persone interessate alle tematiche relative alle Relazioni Internazionali, la Diplomazia e i Diritti Umani. Nell’ambito delle sue attività, il tirocinante potrà partcipare al Consiglio dei Diritti Umani e ad eventi annessi, assistere a negoziati e all’adozione di risoluzioni nel contesto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, approfondire la conoscenza delle attività e del funzionamento del Consiglio d’Europa e dell’ONU, nonché organizzare eventi e conferenze di alto livello sui Diritti Umani. A tal fine, è richiesto il possesso di laurea triennale e la disponibilità a recarsi a Ginevra, preferibilmente da metà giugno 2024, per un periodo da due a sei mesi. Per maggiori informazioni circa lo stage è possibile contattare il seguente indirizzo email: bureau.geneve@coe.int. La selezione avverrà per titoli e colloqui; coloro che sono interessati all’iniziativa formativa possono inviare il proprio CV e una lettera di motivazione al seguente indirizzo email: bureau.geneve@coe.int. Si segnala che lo stage non viene remunerato.

cs Segreteria Esteri

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: