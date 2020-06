Opportunità formativa con le borse di studio "Research Students 2021"

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa circa una nuova opportunità formativa e di ricerca promossa dal Ministero dell’educazione e cultura del Giappone, aperta anche ai giovani cittadini sammarinesi. Le borse di studio “Research Students 2021” sono destinate a laureati (nati dopo l’1.4.1986), con buona conoscenza della lingua giapponese o inglese. Possono altresì concorrere coloro che intendano conseguire la laurea entro febbraio o agosto 2021 (la cui partenza è prevista, rispettivamente, in aprile e settembre 2021). I dettagli sui requisiti minimi per presentare domanda, nonché sulla procedura di selezione, sugli importi e il periodo della borsa di studio, sono riportati sul sito dell’Ambasciata del Giappone (https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_it/studio_ResearchStudents.html) e sul sito “Study in Japan” https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 17 luglio 2020, ore 8 (Italia). Successivamente a tale data, un’apposita Commissione valuterà le candidature pervenute, il progetto di ricerca e la documentazione presentata e darà comunicazione agli interessati entro il mese di agosto. A questa prima selezione si aggiungerà un test scritto presso l’Ambasciata del Giappone a Roma (entro metà settembre); solamente coloro che lo supereranno saranno ammessi al colloquio. La prima fase di selezione sarà considerata conclusa quando il candidato contatterà le università giapponesi per la lettera di accettazione. A febbraio 2021 si aprirà una seconda fase di selezione, per l’ottenimento della borsa di studio. Per ogni chiarimento circa quanto sopra, si invita a contattare l’Ambasciata del Giappone al numero 06.487.991 o a scrivere a ryugaku@ro.mofa.go.jp