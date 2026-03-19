Opportunità gruppo consultivo dell'Odihr sulla partecipazione politica delle persone con disabilità

Opportunità gruppo consultivo dell'Odihr sulla partecipazione politica delle persone con disabilità.

Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Sanità informano che l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE ha avviato la procedura di selezione dei membri del Comitato consultivo sulla partecipazione politica delle persone con disabilità, aperta ai residenti dei Paesi partecipanti. Il Comitato svolge una funzione consultiva a supporto dell’OSCE/ODIHR, fornendo pareri, orientamenti e raccomandazioni su temi relativi ai diritti delle persone con disabilità e alla loro partecipazione alla vita politica nell’area OSCE. Sarà composto da un massimo di quindici membri, per un mandato di quattro anni, e l’ODIHR si impegna a garantire una rappresentanza geografica e di genere equilibrata, diversità di background e competenze, nonché una maggioranza dei componenti costituita da persone con esperienza diretta di disabilità, rappresentative di diverse tipologie di disabilità e di contesti intersezionali. L’incarico sarà svolto a tempo parziale e non prevede remunerazione. Le spese di viaggio relative alla partecipazione alla riunione annuale in presenza e ad eventuali altre attività correlate saranno coperte dall’ODHIR. I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: 

Gli interessati possono candidarsi autonomamente entro venerdì 10 aprile 2026 inviando il Curriculum Vitae e il modulo disponibile sul sito web dell’ODHIR (https://odihr.osce.org/odihr/call-applications-odihr-advisory-panel-political-participation- persons-disabilities) al seguente indirizzo email: disability-inclusion@odihr.pl . Per maggiori informazioni sul gruppo consultivo si consiglia di visionare il seguente sito web: https://odihr.osce.org/odihr/disability-panel .

C.s. - Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e Segreterie di Stato per la Sanità

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