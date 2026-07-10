Opportunità internazionale per i giovani sammarinesi: al via le selezioni per lo Youth Forum 2027 dell’UNODC a Vienna

Le Nazioni Unite, tramite l'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), hanno annunciato l'apertura delle selezioni internazionali per la partecipazione allo Youth Forum 2027. L'evento si terrà a Vienna nel marzo 2027, in concomitanza con la sessione annuale della Commissione per le droghe narcotiche (CND) dell'ONU. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e la Segreteria di Stato per la Sanità coordinano la fase preliminare di raccolta delle candidature sul territorio, volta a individuare un giovane sammarinese, di età compresa tra i 17 e i 24 anni. Il Forum, della durata di tre giornate, mira a connettere e formare giovani attivi provenienti da tutto il mondo. Attraverso sessioni guidate da esperti internazionali e basate su rigorose evidenze e standard scientifici, l'ONU offrirà ai partecipanti le competenze ideali per operare come "peer leader" (giovani leader tra i pari) nel proprio contesto locale, promuovendo il benessere e lo sviluppo di efficaci strategie di prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti all'interno di scuole, comunità e aggregazioni giovanili. Il percorso culminerà nella stesura collettiva dello Youth Statement (il Manifesto dei Giovani), documento ufficiale di consenso che i delegati presenteranno e leggeranno direttamente in sessione plenaria davanti ai decisori politici e ai rappresentanti governativi degli Stati membri delle Nazioni Unite.

Requisiti e modalità di candidatura Per partecipare all'evento ONU è richiesta un’ottima e autonoma padronanza della lingua inglese, indispensabile per seguire i lavori che si svolgeranno interamente in lingua senza interpretariato. Costituisce titolo preferenziale una spiccata motivazione o una pregressa sensibilità verso i temi dell'empowerment giovanile, dell'istruzione e della tutela della salute. Le spese relative a viaggio, vitto e alloggio saranno coperte. Qualora il candidato selezionato sia minorenne (17 anni), la copertura delle spese di trasferta sarà garantita anche per un genitore o tutore legale. Si specifica che il profilo individuato a livello sammarinese dovrà successivamente superare un vaglio e un’intervista di selezione finale condotti direttamente dall'UNODC. La scadenza per la presentazione e l'inoltro delle candidature è fissata per venerdì 31 luglio 2026. Per candidarsi, gli interessati dovranno inviare un’email al Dipartimento Affari Esteri, allegando u curriculum vitae e una lettera motivazionale in lingua inglese, al seguente indirizzo: info@esteri.sm. Si prega di specificare nell'oggetto della suddetta e-mail: “UNODC Youth Forum 2027 – candidatura di (nome del candidato)”. Ai fini della selezione e ad integrazione delle domande pervenute potrebbe essere richiesto un colloquio telefonico o in presenza. Il candidato maggiormente idoneo sarà selezionato in base alle competenze linguistiche, alla motivazione e alle esperienze pregresse. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Dipartimento Affari Esteri al numero: 0549 882337. Le Segreterie promotrici invitano caldamente i giovani sammarinesi in possesso dei requisiti, nonché il mondo dell'associazionismo e della scuola, a cogliere questa straordinaria opportunità di formazione e di rappresentanza istituzionale in un contesto internazionale di primissimo piano.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







