Opposizione: “Cartolarizzazione di un miliardo, chiediamo riferimento urgente”

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

CONSIDERATA

L’importanza strategica del settore finanziario della Repubblica di San Marino che deve essere rafforzato, riorganizzato complessivamente al fine di renderlo pienamente operativo sui mercati finanziari e a supporto della nostra collettività;

CONSIDERATO

Che l’Eccellentissima Camera ha sostenuto, in maniera diretta ed indiretta, il nostro sistema bancario e finanziario al fine di salvaguardare i risparmiatori e la stabilità del sistema, per più di un miliardo e mezzo;

PRESO ATTO

Delle insistenti notizie, anche pubbliche, circa il processo di cartolarizzazione per gli NPL delle nostre banche per un valore nominale che potrebbe aggirarsi tra 800 milioni e 1 miliardo di euro;

TENUTO CONTO

che, in tale contesto, vi sia la necessità di una vigilanza e di una Banca Centrale nel pieno delle sue funzioni e con organismi operativi;

DÀ MANDATO AL CONGRESSO DI STATO

Di riferire alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio in merito:

-all’avanzamento del progetto Npl e la relativa cartolarizzazione dei crediti deteriorati delle banche;

-all’avanzamento della riforma dello statuto di Bcsm, come da impegni consigliari presi.



Comunicato stampa

Le forze di opposizione