Opposizione sull'incontro alla Segreteria Interni

Nell'incontro informale di questa mattina, convocato dal Segretario di Stato degli Affari Interni con tutte le forze politiche, la Segretaria di Stato ha messo in evidenza la necessità di porre alcuni correttivi di carattere meramente tecnico alla recente normativa elettorale approvata all'unanimità nell'ultima sessione consigliare. È bene ricordare che l'importante risultato raggiunto, con lo scopo primario di recepire il quesito referendario, è stato possibile grazie al lavoro ed al contributo di tutte le forze politiche e l'approvazione all'unanimità certifica che la sintesi raggiunta è soddisfacente per tutti. Per queste ragioni, le forze politiche di opposizione sostengono che eventuali correttivi, da discutersi in tempi brevissimi, dovranno essere marginali e di natura strettamente tecnica, e pertanto l'impianto legislativo approvato non dovrà subire modifiche di alcun tipo. Eventuali integrazioni o chiarimenti dovranno essere affrontati, se possibile con strumenti differenti da interventi dell’organo legislativo, e qualora si rendesse necessario un passaggio in aula, il clima di collaborazione e la responsabilità dovranno essere gli stessi che hanno contraddistinto l'elaborazione della attuale legge elettorale. Per eliminare ogni dubbio sulla posizione saremo intransigenti nel caso si verificassero tentativi di modifica o peggio ancora blitz dell'ultimo momento, per stravolgere quanto approvato poche settimane fa per recepire la volontà popolare.

RETE – PDCS – PS – PSD