Opposizione: "Voci insistenti e preoccupanti sul sistema finanziario sammarinese. Il governo faccia chiarezza"

Da giorni si rincorrono nel paese voci insistenti e preoccupanti che -se confermate- e non gestite adeguatamente potrebbero incidere profondamente sul sistema finanziario sammarinese. Il condizionale è d’obbligo e non vogliamo assolutamente creare allarmismi. Allo stesso tempo crediamo davvero impossibile che di fatti potenzialmente così rilevanti, autorità e politica non diano notizia, e che maggioranza e Governo non ritengano doveroso e necessario informare debitamente anche la minoranza ed i cittadini. Più volte ci siamo espressi in merito al cosiddetto risiko bancario, alla necessità che governo e banca centrale condividessero con tutte le forze politiche le traiettorie e le direttrici dello sviluppo del sistema bancario sammarinese, purtroppo continuamente inascoltati. Il momento pare essere talmente delicato, da non concedere di frapporre indugi. Per questo motivo chiediamo, con la massima urgenza e nei tempi più rapidi possibili, di poter essere messi a conoscenza della situazione al fine della doverosa condivisione delle informazioni e delle conseguenti strategie sistemiche da adottare.

C.s. - RETE - DML- RF










