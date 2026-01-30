OPPOSTO LIVE torna con 12 appuntamenti dopo il successo della prima edizione

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato cinque serate di sold out, OPPOSTO LIVE riparte con una nuova stagione e raddoppia gli appuntamenti, proponendo 12 serate tra febbraio e aprile con artisti e progetti di qualità. La rassegna “Il Giovedì è Donna” si presenta in una seconda edizione e si affianca a una nuova proposta, “Out of Rock”, dando vita a una programmazione articolata che attraversa generi, stili e linguaggi musicali diversi, sempre nel segno dell’ascolto dal vivo. “Il Giovedì è Donna” si conferma come una rassegna dedicata a sonorità eleganti e contemporanee. Il nome non indica una composizione esclusivamente femminile, ma richiama un immaginario fatto di sensibilità musicale, contaminazioni e atmosfere ricercate. Il calendario alterna formazioni diverse – trio, quartet, quintet e duo – con progetti che spaziano dal soul al jazz, dal funky alla world music, coinvolgendo artisti e musicisti di rilievo del panorama nazionale. Accanto a questo percorso prende forma “Out of Rock”, una nuova rassegna in programma il venerdì, pensata come un viaggio attraverso generi musicali differenti. Il cartellone propone sonorità che spaziano dal rock al west coast, dal pop alla world music, fino a rivisitazioni in chiave jazz dei grandi classici italiani, mantenendo come filo conduttore la qualità dell’esecuzione dal vivo e dell’esperienza d’ascolto. La rassegna Out of Rock prenderà il via venerdì 6 febbraio con gli Electric Vibes, formazione che inaugurerà il nuovo appuntamento del venerdì firmato OPPOSTO LIVE. Il calendario complessivo si sviluppa tra febbraio e aprile, con dodici appuntamenti complessivi, confermando la volontà di rafforzare un progetto cresciuto grazie al riscontro del pubblico. Con questa nuova fase, OPPOSTO LIVE è una proposta musicale continuativa, che offre al pubblico sammarinese e ai visitatori un’esperienza strutturata e coerente, valorizzando il club come luogo di incontro, ascolto e condivisione.

OPPOSTO – Località 5 Vie, Strada la Creta 111, Falciano

Concerti alle ore 21.00

Per informazioni e prenotazioni:

393 965 5072 – 331 453 5416

www.sanmarinowelcome.com

