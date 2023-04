Ora basta!

Il Segretario di Stato al Territorio ha oltrepassato ogni limite. Ha mandato letteralmente in fumo tutto il lavoro fatto dall’architetto Boeri con conseguente sperpero delle risorse impiegate da parte dello Stato e ora presenta una proposta di collaborazione, con un diverso prestigioso architetto Norman Foster, per fare la stessa cosa, alla modica cifra di 972 mila euro e spiccioli. Comportamento tipico di una politica miope e arrogante che non è in grado di capitalizzare il lavoro svolto da chi li ha preceduti e che tratta la cosa pubblica come se fosse di sua proprietà. Comportamento tipico di un politico che vuole continuare a trattare il territorio come merce di scambio per coltivare clientelismo e personalismi inenarrabili. Quale valore aggiunto porterà Foster rispetto a Boeri? Forse quello di poter firmare il PRG senza tener conto delle fragilità del nostro territorio e quindi concedendo la possibilità di costruire anche in zone altamente pericolose da un punto di vista geologico? Perché leggendo il piano di lavoro sul quale si dovrebbe basare il nuovo accordo con lo studio Foster l’unica differenza rispetto alle conclusioni portate dallo studio Boeri è la data di riferimento che passa dal 2030 al 2050. Canti il PRG c’è l’ha già pronto e pienamente in linea con la fantomatica Carta di San Marino, un Piano ben studiato, ampiamente discusso nel paese e in grado di fornire al nostro paese uno strumento in grado di mettere in sicurezza il nostro territorio e proiettarlo verso un futuro più sostenibile, più bello e all’avanguardia nel mondo. Libera esprime il suo più profondo sdegno di fronte a quanto portato avanti dal Segretario Canti, una ulteriore prova della sua assoluta incapacità a svolgere questo ruolo e chiama tutto il paese a ribellarsi a questo continuo e ingiustificato sperpero delle risorse pubbliche.

Cs - Libera