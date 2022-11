'Orange the world', svelata una panchina arancione nella piazza del Municipio dedicata a tutte le donne

Una panchina arancione nel centro di Coriano. A svelarla in piazza Mazzini dove è stata collocata in occasione di Orange the World -Giornata Internazionale per la lotta contro la violenza alle donne, erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, la giunta, tra cui l’assessore alle Pari Opportunità, Domenica Spinelli e alcune rappresentanti di associazioni di volontariato del territorio. “Nella targa di ottone che riporta l’incisione ’‘La panchina arancione. Un inno al sole, alla vita, alla rinascita’ – hanno detto gli amministratori – è racchiuso il messaggio di speranza e vicinanza che desideriamo lanciare alle donne. L’amministrazione è al loro fianco e sempre ricettiva alle richieste di aiuto o sostegno”.

Cs Comune di Coriano