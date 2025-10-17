Orari di messa in onda repliche di “Sfida Impossibile” a San Marino. A partire da sabato 18 ottobre alle 14:50 su Italia 1

A partire da sabato 18 ottobre prenderanno il via le repliche della seconda edizione di Sfida Impossibile, il programma condotto da Stefano Corti, girato interamente nella Repubblica di San Marino, che mette alla prova i limiti tra sport e intrattenimento, trasformando ogni puntata in una sfida unica, fatta di coraggio, ironia e voglia di superare se stessi. Per tutti coloro che volessero rivedere le avvincenti sfide a San Marino, Italia 1 proporrà le repliche dell’intera seconda stagione, sempre il sabato pomeriggio alle ore 14:50, con la seguente programmazione: - Sabato 18 ottobre alle ore 14:50: Puntata con Marco Melandri - Sabato 25 ottobre alle ore 14:50: Puntata con Ivan Zaytsev - Sabato 1 novembre alle ore 14:50: Puntata con Elisa Di Francisca - Sabato 8 novembre alle ore 14:50: Puntata con Kristian Ghedina - Sabato 15 novembre alle ore 14:50: Puntata con Vincenzo Nibali - Sabato 22 novembre alle ore 14:50: Puntata con Andrew Howe - Gli episodi sono sempre disponibili per la visione sulla piattaforma Mediaset Infinity (https://mediasetinfinity.mediaset.it/). “Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (EGE Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

c.s. Ufficio Stampa Ufficio del Turismo









