Orchestra Camerata del Titano e Agnese Contadini (arpa) per la Rassegna Musicale di Primavera, con un programma dedicato alla nuova musica americana.

Mercoledì 30 aprile, alle ore 21:00, presso il Teatro Titano di San Marino Città , si alzerà il sipario sull'ultimo appuntamento della Rassegna Musicale di Primavera promossa ed organizzata dall'associazione Musicale Camerata del Titano. Il Concerto, America's New Music , traccia un percorso fra le principali esperienze musicali della Nazione USA che nel corso del '900 ha espresso, in generale, alcune delle personalità artistiche più rilevanti del nostro tempo. Il programma prevede diverse prime per San Marino ed è stato pensato per dare una visione abbastanza esaustiva dei diversi linguaggi e delle principali personalità presenti nella cultura musicale americana.

Verranno eseguite musiche di Henry Cowell ( Air ), di Samuel Barber ( Adagio ), di Philip Glass ( Company ). Il concerto si aprirà con una dolcissima ninna nanna di un giovane George Gershwin (Lullaby) e si concluderà con il bellissimo Concertino per Arpa dell'americano d'adozione (ma di nascita italiano) Mario Castelnuovo-Tedesco. Accompagnata dall'Orchestra Camerata del Titano di San Marino diretta dal M° Augusto Ciavatta , protagonista sarà la giovane concertista Agnese Contadini , già vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, le cui doti tecniche ed espressive sono già state segnalate dalla critica internazionale.

Su richiesta di Herbie Hancook Institute, questo Concerto del 30 aprile della Rassegna Musicale di Primavera sarà inserito nelle celebrazioni UNESCO dell'International Jazz Day.

Con l'occasione si ringrazia la Segreteria alla Cultura per il Patrocinio e la SUMS per il sostegno.

Ancora un appuntamento da non perdere con la buona musica!



Informazioni sull'evento:

Titolo: LA NUOVA MUSICA AMERICANA

Data: Mercoledì 30 aprile 2025

Orario: 21:00

Luogo: Teatro Titano di San Marino



Sponsorizzazioni:

SOMME

Corsi estivi e festival musicali internazionali di San Marino

Organizzatori:

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Comunicato stampa

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

