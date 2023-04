La presente, in riferimento all'ordinanza n. 41/2023 di chiusura al traffico di Via della Fratta, per comunicare che l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici manterrà nella giornata di martedì la possibilità di circolare sulla Via per tutti coloro che dovranno uscire dal parcheggio P6. I lavori sostanzialmente inizieranno mercoledì mattina. Siamo consapevoli e ci scusiamo con gli operatori per il disagio che verrà arrecato. Purtroppo per la particolarità dell'intervento non siamo riusciti a reperire i materiali per eseguire l'intervento prima di Pasqua e non è possibile eseguirlo di notte per difficoltà di approvvigionamento dall'impianto di produzione oltre che per le temperature ancora basse durante le ore notturne che potrebbero causare difetti al prodotto finito. L’area di intervento fa parte del complesso storico monumentale di Città/Piagge/Mercatale inserita nell’elenco di cui alla Legge 147 del 2005 e l'intervento di manutenzione di Via della Fratta ha previsto il rifacimento delle guidane e dei cordoli in pietra di San Marino lungo tutta la Via, mentre nei prossimi giorni si proseguirà con la riprofilatura della strada ed il rifacimento del manto stradale con una soluzione che prevede l’utilizzo di un legante sintetico albino (trasparente e non nero) e inerti provenienti da cave di porfido (sabbia e graniglia) in sostituzione degli inerti calcarei al fine di ottenere un'estetica più gradevole con un colore del conglomerato marrone che una volta perso il lucido diventerà di una gradazione che si abbina alla pietra di San Marino ed al marciapiede già in porfido. Inoltre il porfido è una pietra resistente che fornisce al manto stradale una maggior aderenza e quindi sicurezza stradale oltre che maggior durata nel tempo. L'intervento in oggetto è stato condiviso con la CCM e la Giunta di Castello e se otterrà il gradimento dei soggetti interessati potrebbe essere la soluzione da estendere a tutte le vie adiacenti al centro storico per valorizzare il contesto urbano del nostro centro storico ed ottenere un ambiente più attraente per il turismo. Si allegano le due richieste di autorizzazione che riportano lo stato di fatto iniziale della Via ed i materiali scelti per l'intervento di asfaltatura.

Cs - AASLP