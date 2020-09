Ordine Avvocati e Notai: astensione a tempo indeterminato dalle udienze penali

La giustizia da lungo tempo versa in uno stato di crisi profonda e all’apparenza irreversibile.

Il degrado complessivo del “comparto giustizia” ha subito una accelerazione rilevante negli ultimi anni, esacerbata dallo scontro senza precedenti tra i giudici, che riverbera in maniera devastante sull’intero corpo della magistratura, destando sconcerto ed allarme non solo fra gli operatori del diritto ma al contempo, fatto ancor più grave, nell’opinione pubblica, con conseguente perdita di credibilità, anche internazionale, del sistema paese e conseguenze anche economiche tutt’altro che secondarie.

Non si contano ormai più le volte in cui, negli ultimi anni, l’Ordine degli Avvocati ha richiamato all’equilibrio le parti coinvolte nello scontro, senza mai entrare nel merito del contraddittorio politico, senza esito alcuno.

L’Avvocatura invoca a gran voce l’adozione di provvedimenti urgenti ed indefettibili, al fine di conseguire:

a) il superamento dell’attuale situazione di stallo di tutto il comparto giustizia, con il ritorno ad una piena e puntuale operatività della stessa, tenendo conto delle dimensioni e delle peculiarità della nostra piccola Repubblica;

b) la razionalizzazione e l’efficientamento della “macchina giudiziaria”, oggi estremamente costosa, ma tutt’altro che efficiente sia quantitativamente che qualitativamente, stante, anche e non solo, il numero dei processi prescritti ed il ritardo nell’emissione delle sentenze. A tal fine si reputa necessario addivenire alla riforma del processo penale, alla riforma dell’ordinamento giudiziario, alla nomina del Dirigente del Tribunale.

c) ristabilimento dell’equilibrio fra l’azione penale e la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, sia sostanziali che processuali. Si lamenta l’utilizzo improprio e massivo della segretazione processuale, la compressione indebita del diritto della difesa, l’ormai totale disapplicazione della legge sul giusto processo, che rende privi di garanzia e tutela i diritti fondamentali protetti dalla CEDU.

Poiché riteniamo che non sia più possibile rimandare la soluzione dei problemi che oggi attanagliano la giustizia sammarinese

a tutela dei diritti dei cittadini che quotidianamente difendiamo

e del superiore interesse della giustizia,

l’Assemblea dell’Ordine degli Avvocati ha deliberato di

PROCLAMARE L’ASTENSIONE, A TEMPO INDETERMINATO,

DALLE UDIENZE PENALI

certi che il nostro sacrificio e quello dei nostri clienti trovi la propria giustificazione nel bene superiore perseguito.

Il Consiglio Direttivo ha ricevuto altresì mandato di rappresentare, puntualmente e precisamente, alle competenti Autorità, quanto emerso in assemblea e di riferire all’organo assembleare, qualora vi siano sostanziali emergenze, al fine di confermare o revocare lo stato di astensione.

L’avvio dell’astensione avrà luogo una volta adempiute le formalità previste dal regolamento adottato dall’assemblea.

Comunicato stampa

Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino