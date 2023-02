Ordine commercialisti: grazie al SdS Lonfernini per disponibilità su legge occupazione

Ordine commercialisti: grazie al SdS Lonfernini per disponibilità su legge occupazione.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili desidera ringraziare il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini per la disponibilità manifestata nell’incontro di questa mattina in merito alle criticità sollevate con riferimento alla nuova legge sull’occupazione e auspica che il dialogo instaurato sia l’inizio di un nuovo percorso condiviso di modifica del testo normativo in questione.

