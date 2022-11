MORTE CHEZZI Ordine commercialisti: sapeva unire l’impegno professionale con la passione artistica

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è profondamente scosso per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’amico e collega Alberto Rino Chezzi. Noto per i suoi numerosi incarichi nell’ambito della comunità sammarinese, lascia un vuoto incolmabile tra gli amici e i colleghi, che lo ricorderanno sempre con affetto anche per le sue qualità umane e scherzose; sapeva unire l’impegno professionale con la passione artistica, valorizzando entrambe le attività con originalità e sensibilità; apprezzato da tutti per il lavoro che portava avanti e perché non si risparmiava neanche nei momenti ludici. Tutti i colleghi commercialisti desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Alberto, alla quale si stringono in un forte abbraccio in un momento di così grande dolore.

cs Ordine dei Commercialisti

