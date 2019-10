Ordine degli Ingegneri - Piazze delle prevenzione sismica a Rimini Santarcangelo e Coriano

L’Ordine degli Ingegneri di Rimini aderisce alla seconda Giornata nazionale della Prevenzione Sismica, che si terrà domenica 20 ottobre 2019, promossa da “Fondazione InarCassa”, Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e di ENEA. L’iniziativa è finalizzata a promuovere una cultura della sicurezza sismica e a un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Il 20 ottobre saranno allestite nei principali centri della nostra Provincia e in tutta Italia delle “Piazze della Prevenzione Sismica”, punti informativi coordinati da Architetti e Ingegneri, coadiuvati dai colleghi della Rete delle Professioni Tecniche. A Rimini il punto informativo sarà in Piazza Tre Martiri, a Santarcangelo in Piazza Ganganelli e a Coriano nella Piazza centrale. I punti informativi saranno l’occasione per sensibilizzare il cittadino sull’importanza della prevenzione sismica, per informare sulle agevolazioni fiscali (Sisma Bonus ed Ecobonus) e la sicurezza delle abitazioni, nonché per promuovere il programma di prevenzione attiva “Diamoci una Scossa!”, che anche quest’anno vedrà nel mese di novembre “scendere in campo” migliaia di Professionisti specializzati per svolgere delle visite tecniche informative gratuite presso le abitazioni dei cittadini che ne faranno richiesta.